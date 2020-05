Nicht mehr Mietzinsen in Häfen

Bremen Das Land Bremen setzt die turnusmäßige Erhöhung der Miet- und Erbbauzinsen im Jahr 2020 aus. Ziel sei es, die bremische Hafen- und Logistikwirtschaft in der Corona-Krise zu unterstützen. Einen entsprechenden Antrag von Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD) hat der Hafenausschuss bewilligt. Schilling sagte: „Wir prüfen derzeit sehr genau, wie wir die Hafen- und Logistikwirtschaft in dieser herausfordernden Zeit unterstützen können. Denn sie ist das Rückgrat der bremischen Wirtschaft und sorgt dafür, dass der Handel auch während der Krise möglich bleibt.“ Ziel sämtlicher Maßnahmen müsse es sein, nicht nur die wirtschaftlichen Folgen der Krise in den Häfen abzumildern, sondern auch „eine Grundlage für die Generierung neuen Wachstums nach der Krise zu schaffen“.

Die Senatorin hat als Sofortmaßnahme bereits die Weichen für Stundungen der Miet-, Pacht- und Erbbauzinszahlungen sowie der Hafengebühren für April bis Juni gestellt. Außerdem will Schilling weiter in die Infrastruktur investieren, damit die Häfen auch nach der Corona-Krise wettbewerbsfähig bleiben. So soll neben der Weiterentwicklung der Stromkaje das Thema „Landstrom“ eine wichtige Rolle spielen.

