Notruf am Heiligabend: Mitarbeiter von Bremer Rettungsleitstelle begleitet Hausgeburt per Telefon

Bremen Ein Mitarbeiter der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bremen ist am Heiligabend kurzerhand zum Geburtshelfer geworden: Einsatzsachbearbeiter Manfred Maretzki begleitete eine Hausgeburt live im Notrufdialog. Das kleine Mädchen kam noch vor Eintreffen der Rettungskräfte zur Welt, teilte die Feuerwehr Bremen jetzt mit. Der Rettungsdienst transportierte Mutter und Kind anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es gehe beiden Patientinnen gut. 

Manfred Maretzki nahm den Notruf am Heiligabend gegen 22.30 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle entgegen. Am anderen Ende war die Freundin einer werdenden Mutter, die sich in der 40. Schwangerschaftswoche befand und kurz hintereinander Wehen bekam. Maretzki führte schnell durch das Notrufprotokoll und stellte fest: Für einen eigenständigen Transport ins Krankenhaus war es zu spät. Während der Abfrage gab er die Daten weiter und alarmierte so bereits Rettungsdienstkräfte.

„Aber es ging dann alles sehr schnell“, sagt der Einsatzsachbearbeiter. Die Wehen seien in immer kürzeren Abständen gekommen, Manfred Maretzki leitete die Freundin und den werdenden Vater übers Telefon an, was sie vorbereiten, wie sie die Mutter bei der Geburt unterstützen und mit dem Baby umgehen sollten.

Manfred Maretzki und die beiden Geburtshelferinnen vor Ort blieben intensiv im Austausch, bis die kleine Mia-Lynn zur Welt kam. „Auf einmal hörte ich das Schreien des kleinen Babys am Telefon. Das war für mich absolut überwältigend“, sagt Manfred Maretzki. Während er noch weitere Tipps gab, traf der Rettungsdienst bei der Familie ein. Die Einsatzkräfte versorgten das Mädchen und ihre Mutter zunächst vor Ort und brachten sie dann in ein Krankenhaus. Eine Familienangehörige habe sich bereits telefonisch bei der Feuerwehr für die gute Hilfestellung bedankt. Für Manfred Maretzki und seine Kolleginnen und Kollegen wird dieses Ereignis am Heiligabend auch unvergesslich bleiben.

