Oldenburger Djs Senden Auf Facebook: Housedestroyer spielen für euch im Weserstadion

Bremen Keine Konzerte in der Pandemie – aber online gelten keine Abstandsregeln: Die Oldenburger House- und Electro-DJs Jan Meiners und Nils Janssen (Housedestroyer) erfreuen ihre Fans am Samstagabend ab 20 Uhr mit einem Livestream aus dem Bremer Weserstadion unter dem Motto „Stay At Home – The Party!“. Hier könnt ihr zuschauen: