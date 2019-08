Bremen /Oldenburger Land Wenn Wände mit rechten Parolen beschmiert, Hakenkreuze in Autos geritzt oder Passanten rassistisch beleidigt werden, soll es künftig in einem Internetportal dokumentiert werden. Unter www.keine-randnotiz.de kann jeder rechte Gewalt oder rechte Aktivitäten aus Bremen und dem Umland melden, um das Monitoring dieser Taten zu unterstützen.

Geschaffen wurde das Portal von der Betroffenenberatungsstelle „soliport“ und der Mobilen Beratung „pro aktiv gegen rechts“, die beide für Bremen zuständig sind. Die Beobachtung rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt gehöre zu den Aufgaben von Fach- und Opferberatungsstellen, sagt Josef Borchardt von der Beratungsstelle „soliport“. „Keine Randnotiz“ solle dazu dienen, die Vorfälle nicht als isolierte Taten zu sehen, sie sollen eher „in gesellschaftliche Macht- und Ungleichheitsverhältnisse eingebettet, verstanden werden“, so Borchardt. „Das Erfassen rechter, rassistischer und antisemitischer Vorfälle gibt Auskunft über den Zustand einer Stadtgesellschaft und erlaubt gegebenenfalls stadtteilbezogene präventive Strategien zu entwickeln bevor es zu Gewalt kommt“, erklärt Borchardt.

Gesammelt werden Gewalttaten, Propagandadelikte und Sachbeschädigungen. Rechte Gewalt habe viele Facetten – auch unterhalb des Strafrechts, sagt der Berater von „soliport“. Denn hinzu kommt: „Die Bedeutung einer Bedrohung wirkt für die Betroffenen vordergründig durch ihr subjektives Erleben und misst sich eben nicht ausschließlich durch das Strafgesetzbuch“, so Borchardt.

Doch nicht jede Meldung wird auf der Website veröffentlicht: „Für eine Veröffentlichung ist entscheidend, ob die Angaben nachprüfbar beziehungsweise belegbar sind.“ Die Verantwortlichen des Portals prüfen die Meldungen und veröffentlichen die Vorfälle gegebenenfalls in der Chronik. Geprüft werden sie durch zusätzliche Quellen. „Das können Presseartikel oder Polizeimeldungen sein aber auch Angaben von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen aus den verschiedenen Stadtteilen“, sagt Borchardt. Zudem recherchiert ein Mitarbeiter eigenständig die Objektivierbarkeit der Angaben. Auf einer Landkarte im Portal können Internetnutzer dann die verschiedenen Meldungen anklicken und mehr dazu erfahren.

Das Portal ging am Mittwoch an den Start und verzeichnet mittlerweile mehr als 100 Einträge. „Wir gehen von einer kontinuierlich wachsenden Anzahl von Vorfällen und Meldungen aus“, sagt Borchardt. Auch aus dem Oldenburger Land wurden bereits Vorfälle gemeldet – so zum Beispiel das Beschmieren einer Sitzgelegenheit mit einem Hakenkreuz in Heidkrug (Delmenhorst) oder ein Übergriff auf eine Gruppe Flüchtlinge am Rande des Christopher Street Days in Oldenburg.

Mehr Infos unter www.keine-randnotiz.de