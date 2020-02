Bremen „Der hatte Fenster zum Aufklappen, die Scheibenwischer waren am Rahmen angebaut.“ – „Aha.“ – Wo sind solche Dialoge zu hören? In den Hallen auf der Bürgerweide, bei der 18. „Bremen Classic Motorshow“. Bis zum Sonntag drehte sich hier auf knapp 50 000 Quadratmetern alles um Oldtimer. 738 Aussteller aus zehn Ländern waren dabei, noch einmal deutlich mehr als im Vorjahr. Die Organisatoren erwarteten mehr als 40 000 Besucher.

Das Bremer Nostalgie- und Liebhaber-Spektakel gilt als Auftakt der Oldtimersaison. „Die ,Bremen Classic Motorshow‘ ist zu einem Treffpunkt geworden“, sagt Messe-Chef Hans Peter Schneider. Diese Veranstaltung ist seine Erfindung – und er freut sich natürlich über deren Entwicklung. „Es ist viel mehr als nur ‘ne Ansammlung von Fahrzeugen.“

Anfangs waren 18 000 Besucher gekommen. Heute kommen Großeltern mit ihren Enkelkindern, um ihnen zu zeigen, wie Autos früher ausgesehen haben – als noch keine windkanaloptimierten SUV-Quallen die Straßen bevölkerten, sondern oftmals Autos mit Charakter. VW Karmann-Ghia. Citroën DS. Mercedes-Benz 190 SL.

Die 18. Ausgabe der „Bremen Classic Motorshow“ – das bedeutet auch, dass unter den Oldtimer-Interessenten heute Menschen sind, die in den Anfangstagen der Messe noch viel zu klein für den Führerschein waren. Und sie haben so ihre eigenen Interessengebiete, hat „Motorshow“-Projektleiter Frank Ruge beobachtet: „V8er sind sehr beliebt bei jungen Menschen.“ In den Hallen auf der Bürgerweide waren sie beispielsweise in Pick-up-Version in einer Surf-Ausflug-Inszenierung zu sehen. Unter der Haube der dicke Motor, auf der Ladefläche das Surfbrett.

Ein weiteres großes Thema bei den Jungen: Bullis. Nicht unbedingt gleich der T1, das älteste Modell der VW-Bus-Reihe. Eher schon der T3 und der 1990 eingeführte T4 – er wird jetzt 30 Jahre alt und gilt damit auch als Oldtimer. „Viele 25- bis 35-Jährige wollen den Bulli als Camper haben“, sagt Ruge. Darauf haben die Messe-Organisatoren sich vorbereitet. So standen Workshops mit Titeln wie „Markante Stellen des T4-Bulli“ auf dem Programm der „Bremen Classic Motorshow“.

Apropos markante Stellen. Manchmal fehlt ja ein bestimmtes Originalteil, um das Liebhaberstück wieder so richtig schön zu machen. Vom Außenspiegel übers Lenkrad bis zur Zündkerze waren in den Hallen auf der Bürgerweide auch Oldtimer-Ersatzteile zu finden; bestimmt auch Fenster zum Aufklappen. Da freut sich das Sammlerherz. „Sammler“, sagt Messe-Chef Schneider, „sind sowas wie Bewahrer, die aus Liebe handeln.“