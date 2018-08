Bremen /Osterholz Aus eins mach’ zwei: Nachdem in der Bremer Neustadt ein Fahrradmodellquartier entstanden ist, ist das nächste in Planung. Rund um das Ellener Feld in Osterholz sollen nicht nur 500 neue Wohneinheiten entstehen, auch sollen neue Wege in der Verkehrspolitik gegangen werden. Da passt es gut, dass sich das Projekt beim Bundeswettbewerb „Klimaschutz durch Radverkehr“ durchgesetzt hat. Resultat: 1,9 Millionen Euro Fördergeld vom Bundesumweltministerium.

Es tut sich einiges rund um den Ellener Hof. Bagger holen Kubikmeter um Kubikmeter Erde aus dem Boden, alte Mauern werden abgerissen – der Grundstein für ein „sozial-ökologisches ausgerichtetes Stiftungsdorf“ wird gelegt. Rund um das neue Wohngebiet, das Kindergärten, Altenpflegeschule, Kultur-Aula, Hindu-Tempel und andere Einrichtungen beherbergen soll, entsteht nun auch ein zweites Fahrradquartier. 2,5 Millionen Euro werden insgesamt investiert, 1,9 Millionen davon kommen aus Berlin. Den Rest teilen sich die Stadt mit einem Drittel und die Heimstiftung mit zwei Dritteln. Ziel sei es, „ein ressourcenschonendes Quartier“ zu errichten. Holzbauweise, viel Grün – ein autofreies Areal.

Dazu wurden 2017 die planerischen Weichen gestellt. Im Herbst dieses Jahres sollen erste Zuwege fertig sein, dann „sprießen die ersten Bauten aus dem Boden wie Pilze“, ist sich André Vater, Vorstandsvorsitzender der Bremer Heimstiftung, sicher. Eng mit diesem Vorhaben verbunden ist die Erschaffung eines Fahrradquartiers. Insgesamt zehn Maßnahmen sollen in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsressort umgesetzt werden. Unter anderem gehören dazu: holperfreies Fahren, direkter Anschluss an „Premiumrouten“ für Radfahrer, mehr Stellplätze für Fahrräder, Leihstationen und Fahrradwerkstätten. Zum besseren Verständnis: Regeln, die bereits in Fahrradstraßen gelten, also das Autofahrer stets dem Radfahrer Vorrang gewähren müssen, sollen auf dem ganzen Areal umgesetzt werden.

Verkehrssenator und Fahrradfreund Joachim Lohse (Grüne) freute sich über die Fördermittel und stellte fest: „Bei diesem Projekt gibt es nur Gewinner.“ Autofahrer könnten das anders sehen.

Bremen sei über die Grenzen hinweg bekannt für sein Verkehrskonzept und erhalte „viel Anerkennung“ dafür. Lohse weiter: „Bremen ist mal wieder Pionier in solchen Sachen.“ Darauf könne man stolz sein. Sabine Schöbel, Hausleiterin im Stiftungsdorf, merkte an, dass bereits viele zukünftige Anwohner mehr nach Fahrradstellplätzen gefragt hätten als nach Garagen oder Parkplätzen.