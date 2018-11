Bremen Die Linke fordert für Deutschlands kleinstes Bundesland Bremen einen grundlegenden sozialen Kurswechsel. „Eine Politik des ,Weiter so’ ist keine Lösung für die Probleme in Bremen und Bremerhaven“, warnte Linke-Landeschef Felix Pithan bei einem Landesparteitag in Bremen. Vor allem beim Schul- und sozialen Wohnungsbau müsse die öffentliche Hand dringend investieren, wenn in diesen Bereichen nicht allein der Profit zählen solle. Linke-Bundesvorsitzende Katja Kipping mahnte am Samstag in Bremen einen Politikwechsel auch auf Bundesebene an. Wer das wolle, müsse die CDU „vor die Tür setzen“.

Die Linke verabschiedete am Sonntag ein rund 70 Seiten starkes Wahlprogramm. Bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai 2019 will die Partei in Bremen erstmals ein zweistelliges Ergebnis einfahren, 2015 kam sie auf 9,5 Prozent der Stimmen.

Vor allem bei den Themen Kita-Ausbau, Schul- und sozialer Wohnungsbau, Bildung und öffentlicher Personennahverkehr sieht Vogt Handlungsbedarf. Im Grundsatz ist Die Linke für ein rot-rot-grünes Bündnis nach der Wahl in Bremen zu haben. „Wenn die Bedingungen stimmen, soll es an uns nicht scheitern“, sagte Vogt der Deutschen Presseagentur.

Die Linke schlägt im Wahlprogramm die Einrichtung einer öffentlichen Schulbaugesellschaft vor. Damit sollen trotz der ab 2020 geltenden bundesweiten Schuldenbremse Kredite möglich gemacht werden. Die Schuldenbremse verbietet Ländern die Aufnahme neuer Schulden.