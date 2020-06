Personalie: Neuer Ärztlicher Direktor Links der Weser

Bremen Dr. Arnd Steffen Böhle übernimmt ab sofort zusätzlich zur Leitung der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie das Amt des Ärztlichen Direktors am Klinikum Links der Weser (LdW). Das teilte die Klinik-Gesellschaft Gesundheit Nord (Geno) mit. Das LdW ist eine der vier kommunalen Kliniken unter dem Dach der Geno. Etwa die Hälfte der LdW-Patienten kommt aus dem Bremer Umland.

Einarbeiten muss sich Böhle nicht. Die vergangenen Jahre war er kontinuierlich von der Direktion in seiner Eigenschaft als ärztlicher Sprecher des Standortes bei allen medizinischen Fragestellungen des Klinikums eng eingebunden, teilte die Geno weiter mit.

Arnd Steffen Böhle hat in Hamburg Medizin studiert, ehe er 1986 an der Johns-Hopkins-University in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland seine medizinische Laufbahn startete. 1987 ging er an die Christian-Albrechts-Universität nach Kiel.

