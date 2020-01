Bremen Der frühere Wirtschafts-Staatsrat Ekkehart Siering (54) wird neuer kaufmännischer Geschäftsführer des Wasser- und Entsorgungsunternehmens Hansewasser. Siering wird damit Nachfolger von Uwe Dahl (60), der Ende Februar aus seinem Job ausscheidet. Dahl war seit 2011 bei Hansewasser. Sein Nachfolger Siering tritt den Posten am 1. März an und leitet die Geschicke des Versorgers dann gemeinsam mit dem technischen Geschäftsführer Jörg Broll-Bickhardt.

Dahl habe wesentlich dazu beigetragen, Hansewasser nachhaltig und zukunftsfähig auszurichten, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Timo Poppe. So sei das Unternehmen nicht nur klimaneutral, sondern habe auch eine Klimaschutzkultur, „die in allen Bereichen gelebt wird“, so Poppe. Dahls Nachfolger Ekkehart Siering war bis zum Sommer 2019 bei Rot-Grün Wirtschafts-Staatsrat. Zuvor hatte er mehrere Mandate als Aufsichtsratsvorsitzender bei verschiedenen kommunalen Beteiligungsgesellschaften, unter anderem beim Flughafen und bei der Hafengesellschaft Bremenports. Von 2013 bis 2015 war der Volljurist Leiter des Zen­­­­t­ralen Beteiligungsmanagements im Finanzressort. Davor war der Vater einer Tochter in verschiedenen leitenden Funktionen in der Verwaltung tätig.

„Ekkehart Siering bringt umfangreiche wirtschaftliche und verwaltungsrechtliche Kompetenzen und Erfahrungen mit, insbesondere auf dem Gebiet des kommunalen Beteiligungsmanagements“, sagte Poppe. Das seien „sehr gute Voraussetzungen“ für seine Aufgabe, die künftige strategische Ausrichtung von Hansewasser gemeinsam mit den Gesellschaftern Gelsenwasser, SWB und Bremen weiterzuentwickeln.

Siering selbst freut sich auf eine „überaus spannende Aufgabe“ an der Nahtstelle zwischen Wirtschaft, senatorischen Behörden und Ämtern sowie Kunden. In den kommenden Jahren gebe es eine Vielzahl von Herausforderungen.