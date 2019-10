Bremen Auf der Strecke zwischen Bremen Hbf und Hamburg Hbf kommt es am Samstag zu zahlreichen Zugausfällen. Wie das Unternehmen Metronom bei Twitter mitteilt, können eine ganze Reihe an Zügen wegen fehlendem Personal nicht starten.

Auch sind laut Metronom-Homepage noch weitere Verbindungen betroffen, etwa die Züge zwischen Hamburg und Uelzen, Lüneburg und Hannover. Bereits am Samstagmorgen kam es zu Ausfällen, weitere kündigt Metronom per Twitter an.

Die Pressestelle war für genauere Informationen bisher nicht erreichbar.

Hier geht’s zu den aktuellen Meldungen auf der Metronom-Homepage