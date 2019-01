Bremen Small Talk, Begegnungen, Reden: Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) hat am Mittwoch in der Rathaushalle 450 Gäste zum Neujahrsempfang des Senats begrüßt. Der Empfang, zu dem das Rathaus traditionell auch die Konsularischen Korps aus Bremen und Hamburg einlädt, stand unter dem Eindruck des Attentats auf den Stadtpräsidenten und Bürgermeister von Bremens Partnerstadt Danzig, Pawel Adamowicz. Sieling: „Am Montag hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass unser Freund Pawel Adamowicz Opfer eines Attentats geworden ist und diesen Angriff nicht überlebt hat.“ In seiner Rede ging Sieling zudem auf die Bedeutung Europas und auf Bremens Zukunft ein: „Am 26. Mai wird in Bremen nicht nur die Bürgerschaft neu gewählt. Wir alle hier wünschen uns, dass diese Wahl Europa stärkt. Denn Europa ist immer noch das größte und erfolgreichste Friedensprojekt der Welt.“

Und weiter: „Europa steht für Menschenrechte und Humanität, für Zivilisation und Kultur, für Rechts- und Sozialstaatlichkeit, für Presse- und Meinungsfreiheit, für kulturelle Vielfalt, für die Achtung der Menschenwürde. Werben Sie für Europa!“

Die sprichwörtliche Werbetrommel rührte Sieling auch für Bremen. „Bremen und Bremerhaven können mit Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft blicken, wirtschaftlich sind wir die Nummer Eins im Norden.“, sagte Sieling. „Ab dem kommenden Jahr stehen jährlich rund 500 Millionen Euro zusätzlich in unserem Haushalt zur Verfügung.“