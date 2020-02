Bremen Zwei bisher unbekannte Frauen versuchten am Montagmittag in Bremen-Findorff eine 91 Jahre alte Seniorin in ihrer Wohnung zu überfallen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen.

Gegen 13:35 Uhr begaben sich die zwei Frauen in das Mehrfamilienhaus in der Kasseler Straße und klingelten an der Wohnungstür der Seniorin. Als diese die Tür öffnete, stieß eine der beiden Frauen die 91-Jährige zurück. Die Angreiferinnen versuchten hiernach in die Wohnung zu gelangen, scheiterten jedoch am Widerstand der Bremerin. Diese schaffte es noch rechtzeitig den Frauen die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Die Räuberinnen flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung.

Beide Frauen sollen etwa 30 bis 40 Jahre alt sein. Eine wird als etwa 155 bis 160 Zentimeter groß mit einer korpulenten Statur und dunklen langen Haaren beschrieben. Sie war zum Tatzeitpunkt mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Kapuze bekleidet. Die andere Frau soll schlank und etwa 165 bis 170 Zentimeter groß sein. Zum Tatzeitpunkt trug sie dunkle Kleidung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 in Verbindung zu setzen.