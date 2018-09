Bremen Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag in einer Gaststätte in Bremen-Hemelingen auf einen 47 Jahre alten Mann geschossen und ihn dadurch lebensgefährlich verletzt. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 3.20 Uhr in dem Lokal an der Arberger Heerstraße zunächst zu einem Streit zwischen den beiden Männern. Im Zuge dessen zog der Tatverdächtige eine Waffe und schoss auf den 47-Jährigen. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei Bremen fragt, wem in der Nacht nahe der Arberger Heerstraße etwas aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 3623888 zu melden.