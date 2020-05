Polizei Gründet Ermittlungsgruppe: Wieder Messer an Klettergerüst in Bremen

Bremen Erneut ist in Bremen ein Messer an einem Klettergerüst gefunden worden. Die Polizei zieht Konsequenzen und hat eine Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen. Das Messer wurde am Montagabend von einer Mutter auf einem Spielplatz in der Neustadt an einem Spielgerüst entdeckt. Vor gut einer Woche gab es bereits einen ähnlichen Vorfall in der Neustadt. Die Polizei Bremen mahnt weiter zur Vorsicht.

Um 17.05 Uhr wollte die 43-Jährige mit ihrem Kleinkind auf einem Spielplatz im Spiekeroogweg auf der Rutsche spielen, als sie ein befestigtes Messer entdeckte. Es war so angebracht, dass es bei Kindern Verletzungen hätte verursachen können. Sie alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurden aufgenommen.

Erschreckender Fund In Bremen Vater entdeckt festgeklebtes Messer an Klettergerüst

Dies ist der zweite Fall von einem an einem Spielgerüst befestigten Messer. „Die Polizei nimmt auch diesen Vorfall ernst und ruft weiter zur Vorsicht auf: Schauen Sie auf Spielplätzen einmal genau hin und überprüfen Sie die Sicherheit der Spielgeräte, bevor sie Kinder dort spielen lassen“. heißt es. Und weiter: „Melden Sie Ungewöhnliches umgehend der Polizei.“

Spielplätze in der näheren Umgebung und in Teilen des Stadtgebietes werden weiter verstärkt kontrolliert. Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Bremen eine eigene Ermittlungsgruppe eingesetzt.

Zeugen, die im Spiekeroogweg im Ortsteil Neuenland oder der näheren Umgebung etwas Auffälliges beobachtet haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888 zu melden.