Bremen Freitag ist sein letzter Arbeitstag, das Büro im Polizeipräsidium in der Vahr hat er schon halb ausgeräumt. Rainer Zottmann (63) aus Weyhe, Leiter der Direktion Einsatz bei der Bremer Polizei, geht in den Ruhestand. „Netzwerke sind wichtig“, nennt der Polizeidirektor eine seiner prägenden Erfahrungen.

Zottmann, in der Gartenstadt Vahr groß geworden, hat 1976 sein Abitur in Bremen gemacht. Anschließend ging er für zwei Jahre zur Bundeswehr – da war er dann schon mal in der Kaserne in der Vahr, die Jahrzehnte später zum Polizeipräsidium umgebaut werden sollte. „Ich war bei den Feldjägern und habe in dem Zusammenhang die Polizei in Bremen und Niedersachsen kennengelernt“, sagt Zottmann.

Eigentlich habe er etwas im Bereich Biologie machen wollen. Doch: „Bei der Polizei hat es mir gut gefallen.“ Also: Ausbildung im mittleren Dienst, Bepo statt Bio – „Zotti“, wie ihn die Kollegen nennen, kam zur Bereitschaftspolizei.

1983 kam Zottmann zur Hochschule für öffentliche Verwaltung. „Da haben wir gelernt, wie wichtig es ist, sich zu öffnen, Netzwerke zu bilden.“

Die Netzwerk-Erfahrung, sie zieht sich von da an durch Zottmanns Berufsleben. Auf andere Menschen zugehen, sie kennenlernen, Argumente mit ihnen austauschen. Kontakte knüpfen. „Wenn man sich kennt, kann man im Ernstfall schneller handeln.“ So habe er es bei seiner Arbeit im Bremer Westen und im Steintor gemacht, sagt Zottmann, der die Ausbildung für den höheren Dienst an der Polizeihochschule in Münster-Hiltrup absolvierte. „Man muss immer wieder das Gespräch suchen, Transparenz herstellen.“

Das schaffe Vertrauen – auch im Umgang mit Fußballanhängern und Ultras. „Man kriegt so etwas wie Respekt hin.“ Es gehe darum, die gegenseitigen Rollen anzuerkennen und zu versuchen, „den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden“. Zottmann: „Damit man auch bei Krisen miteinander reden kann.“

Zottmann wurde Leiter der Schutzpolizei und später Chef der Direktion Einsatz. Er hat verschiedene Polizeireformen mitgestaltet und war daran beteiligt, als Bremen die Kontaktpolizisten einführte – „Bürger wollen Polizisten zum Anfassen.“ Er hat erlebt, wie gering die Gestaltungsmöglichkeiten bei leeren Kassen werden. „Es ist schwer, wenn das Personal nicht ausreicht, wenn man das dem Bürger sagen muss. Das zermürbt.“ Jetzt dürfe die Polizei wieder stärker einstellen. „Da kann man wieder mehr gestalten – jetzt gehe ich leider in den Ruhestand.“

Gestalten aber wird er in Weyhe – in der Politik. Zottmann ist dort SPD-Fraktionsvorsitzender. Welche Polizeierfahrung nimmt er mit in die Politik? Natürlich: „Netzwerke bilden.“ Und: „Auch da hingehen, wo es wehtut, wo man nicht nur Applaus bekommt. Ich habe gelernt, mit unterschiedlichsten Menschen auf Augenhöhe zu reden. Ich habe gelernt, zu vermitteln und den Mangel zu verwalten. Und zu vermitteln, warum das eine oder andere nicht geht.“