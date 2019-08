Bremen Der Innensenator scherzte: Schon acht Tage nach der Konstituierung des Senats könne man Ergebnisse präsentieren, sagte Ulrich Mäurer (SPD) bei der Vorstellung des modifizierten „Eignungsauswahlverfahrens“ (EAV) der Polizei. „Unsere Fachleute haben sich dazu bundesweit Einstellungstests angeschaut und die Kriterien ganz überwiegend an realen polizeilichen Alltagsanforderungen orientiert“, betonte er.

Laut Mäurer ist die Einstellung von 200 bis 250 Auszubildenden bei der Polizei im Koalitionsvertrag vereinbart. In Bremen werden dann alle für den gehobenen Dienst ausgebildet, studieren an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Was sich im neuen Verfahren nicht geändert hat: Der Test besteht aus drei Teilen, schriftlich, Sport, mündlich. Alle drei Teile müssen bestanden werden. Neben den Inhalten hat sich auch geändert, dass der Sport-Test einmal wiederholt werden darf.

Beim Sporttest sollen nun gezielt Kernkompetenzen wie Kraft, Ausdauer, Koordination, Schnelligkeit und Beweglichkeit unter Beweis gestellt werden. „Bestergebnisse“, wie der Senator sie nannte, bräuchten nicht erbracht zu werden. Ohne Training wird’s trotzdem schwer: Beim 12-Minuten-Ausdauerlaufmüssen Männer mindestens 2250 Meter zurücklegen, Frauen 1850 Meter. „Unser Ziel ist, dass wir sie unter Anleitung der Sportlehrer im Studium weiter trainieren“, erläuterte die Leiterin der Zentralen Polizeidirektion Bremen, Andrea Wittrock.

Alle Prüfungen seien soweit wie möglich dem Alltag eines Polizeibeamten im Einsatz auf der Straße angepasst. Unter der Überschrift „Retter in der Not“ müssten die Bewerber beispielsweise ihre Gesamt-Fitness unter Beweis stellen, indem sie ein Hindernis überwänden und einen verunglückten Menschen (simuliert mit einer Puppe) innerhalb einer vorgegebenen Zeit aus einem Gefahrenbereich zögen.

„Der Leitgedanke bei der Neuausrichtung der Auswahlprüfungen ist aber weiterhin die Gewährleistung der Studier- und Berufsfähigkeit der Anwärter“, so Wittrock. Dazu gehören auch körperliche Voraussetzungen und Übungen für die Handhabung von Waffen und eine Handkraftmessung. „Wir haben das Anforderungsprofil eins zu eins umgesetzt.“

Die Sprach- und Rechtschreibkompetenz wird demnach künftig unter hohem Zeitdruck getestet. Bisher gab es ein „Lückendiktat“. Das neue EAV findet bereits in der nächsten Bewerberrunde (Einstellung zum 1. Oktober 2020, Tests ab Mitte Oktober dieses Jahres) Anwendung.

Die Ausschreibung geht in den nächsten Tagen raus. Eine Bewerbung kann nur online erfolgen, sagte Wittrock. In diesem Jahr werden knapp 400 Bewerber ihre Ausbildung bei der Polizei beginnen. Beworben hatten sich laut Angaben Wittrocks 2304.

Die Polizei hat für das neue EAV eigens eine Homepage entwickelt. Unter dem Menüpunkt „Bewerbung“ sind die Anforderungen aufgelistet.