Bremen Ein Brief mit einer „pulverartigen Substanz“ sorgt aktuell (Stand: 10.20 Uhr) für einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Bremen. Der Brief ist bei den Bremer Grünen eingegangen.

Der Altenwall in Bremen ist daher aktuell gesperrt. Experten, die den Brief sowie das Pulver untersuchen sollen, wurden informiert.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald es Neuigkeiten gibt.