Bremen Ein Streit unter Kindern auf einem Volksfest in Bremen-Vegesack ist am Samstagabend in einer handfesten Auseinandersetzung unter Erwachsenen geendet, teilt die Polizei mit. Dabei wurde der Vater eines Kindes schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Vor einem Fahrgeschäft kam zu Streitigkeiten zwischen Kindern. Der Kinderstreit eskalierte, als Erwachsene sich einmischten. Eine Gruppe von etwa 15 Personen ging dabei auf einen Vater los. Die Männer schlugen und traten auf den 45-Jährigen ein und verletzten ihn dabei schwer. Er musste mit einem Knochenbruch und Prellungen am ganzen Körper in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Angreifer flüchteten unerkannt.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht weitere Zeugen. Wer hat den Vorfall am Samstagabend auf dem Fest „Vegesacker Markt“ beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern machen?

Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 362-3888 erbeten.