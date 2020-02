Bremen Die nächste Partei in Bremen hat einen verdächtigen Brief erhalten. Am Montagvormittag waren Polizei und Feuerwehr in der Straße „Am Wall“ bei der Bremer CDU im Einsatz.

Der Polizei wurde von Mitarbeitern ein verdächtiger Brief mit pulverartigem Inhalt gemeldet. Spezialisten der Polizei und Bundespolizei untersuchten anschließend das Pulver und stellten fest, dass es sich um eine harmlose Substanz handelt.