Bremen In der Bremer Vahr hat ein Unbekannter am Morgen vermutlich mit Stahlkugeln auf einen Autofahrer geschossen. Die Polizei rückte daher zu einem Großeinsatz aus und sperrte die Straßen Richard-Bolljahn-Allee, Karl-Kautzky-Brücke, Otto-Suhr-Straße und den Markt Berliner Freiheit für jeglichen Verkehr. Die Schüsse wurden im Bereich der Otto-Suhr-Straße abgegeben. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt, Verletzte gab es nicht.

In der Folge liefen umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen an, und die Wohnung eines Verdächtigen wurde durchsucht. Im Zuge dessen trafen die Beamten eine verdächtige Person an. Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an.