Auseinandersetzung in Bremen: Polizist verletzt 65-Jährigen durch Schuss

Bremen Am späten Freitagabend ist ein 65-Jähriger in Bremen-Burglesum durch einen Polizisten angeschossen worden. Der Mann wurde dabei verletzt, teilte die Polizei am Samstag mit.

Gegen 21.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Straße „Auf dem Halm“ aufgrund einer sogenannten Bedrohungssituation gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der 65-Jährige gegenüber eines 22-Jährigen und bedrohte ihn mit einem Messer. Die eintreffenden Beamte gaben sich als Polizisten zu erkennen und forderten den Mann mehrfach auf Deutsch und Englisch auf, das Messer abzulegen, so die Polizei.

Als er plötzlich mit dem Messer in der Hand auf einen der Polizisten zu rannte, kam es zur Schussabgabe. „Die anwesenden Beamten leisteten umgehend Erste-Hilfe“, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde. Warum der Mann den 22-Jährigen bedrohte, ist aktuell noch unklar.

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Die weiteren Ermittlungen hat noch in der Nacht das Referat „Interne Ermittlungen“ gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft vor Ort übernommen. Gegen die Polizisten wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet.

Zeugen der Tat, die Videos gemacht haben, werden gebeten diese als Beweismittel den ermittelnden Behörden zur Verfügung zu stellen und nicht zu veröffentlichen.