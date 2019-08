Bremen Marode Straßen, Radfahrer, die sich überall die Vorfahrt nehmen und für die das Ampel-Rot quasi bedeutungslos ist – bisweilen fühlen sich Autofahrer und Fußgänger in Bremen von Radlern überrollt. Nun soll das fahrradfreundliche Bremen noch freundlicher werden. Der Fahrradclub ADFC hat einen Mängelmelder an den Start geschickt. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren, das Umweltressort spendiert 20 000 Euro für die Förderung.

Radfahrer können die Mängel, die sie auf ihren Wegen durch die Stadt auf Radwegen, an Schildern, Ampeln und mehr bemerken, direkt über das Portal melden. Und wie auf den Straßen, so gibt es in Bremen auch auf den Radwegen einige Stolperfallen. Über eine Webseite, die für Smartphones geeignet ist, können Mängel in der Radverkehrsinfrastruktur an den ADFC geschickt werden. „Ganz konkret, auch per Handy von unterwegs“, sagte Landesgeschäftsführer Sven Eckert.

Die Hinweise laufen beim Club zusammen, werden ausgewertet und an die zuständigen Stellen der Stadt weitergegeben. Die Daten sind laut Eckert anonymisiert. Bremen wolle sich nicht auf den guten Plätzen bei Bewertungen zur Fahrradfreundlichkeit ausruhen, sagte Noch-Bausenator Joachim Lohse (Grüne). Es werde weiter investiert, „wir müssen uns aber auch um den Bestand kümmern“.