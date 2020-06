Porträt: Sie will „Miss Handwerk 2021“ werden

Bremen „Es geht darum, den Imagewandel im Handwerk voranzutreiben“, sagt Doreen-Franzisca Gaumann. Die 28-jährige Bremer Braumeisterin steht an ihrem Arbeitsplatz bei der Freien Brau-Union an der Theodorstraße in Walle. „Es können sich alle Handwerker bewerben und ihren Beruf vorstellen.“ Bis zum 4. August läuft zunächst einmal eine Online-Abstimmung Anschließend entscheidet eine Jury, welche Kandidaten einen Platz im „Handwerkskalender 2021“ bekommen. Danach folgt eine Finalrunde. Die Titelträger repräsentieren das Handwerk in Kampagnen und auf Messen. Das Ziel ist klar: es geht darum, Aufmerksamkeit zu schaffen.

Gegen Vorurteile

Es geht aber auch darum, Klischees zu bekämpfen. Davon gibt es ja so einige, sagt Gaumann: „Schlechte Bezahlung, wenig modern, nicht digitalisiert.“ Dazu noch das Vorurteil, Frauen würden körperliche Arbeit nicht schaffen. Was hilft gegen Vorurteile? Information. Zudem gelte es ohnehin, mehr Frauen ins Handwerk zu holen, ihnen die Angst zu nehmen, sich zu bewerben. „Einfach mal machen, wenn man Bock drauf hat.“ So sieht es Doreen Gaumann, die aus Sulingen stammt.

Sie selbst hatte sich schon vor dem Abitur in Sulingen entschlossen, eine handwerkliche Ausbildung zu machen. Und da kamen sie dann gleich wieder, die Klischees: „Jetzt haste Abi und machst nur ‘ne Ausbildung?“ Gaumann ließ sich nicht beirren. „Ich wollte unbedingt in den Lebensmittelbereich.“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Bei Beck’s angefangen

Zufällig sei sie dann auf eine Anzeige von der Brauerei Beck & Co. gestoßen. „Ich habe die Stelle bekommen.“ Also ging es nach Bremen – in die Neustadt. Gaumann wurde in der Brauerei auch Gesellin. Dann aber kündigte sie, um 2014/15 ihren Meister zu machen – in München. Anschließend wollte sie „zurück in die Heimat“.

So fing die Braumeisterin am 1. September 2015 bei der Union-Brauerei an. Die machte damals gerade neu auf, um mit modernen Craft-Bieren an die alte Waller Brautradition anzuknüpfen. Für Gaumann ein Glücksfall, denn der Betrieb bietet ihr viele Möglichkeiten, kreativ zu sein: „Projekte von der Planung bis zum Verkauf zu machen, das ist Gold wert.“ Und: „Man distanziert sich nicht so von der Arbeit, es ist etwas Eigenes, man hat persönliche Verantwortung.“ Man könne mitgestalten und „flexibel reagieren“ – kommt etwa eine neue Biersorte gut an, dann kann sie auch im Sortiment landen. Neben der Arbeit engagiert Gaumann sich ehrenamtlich im Prüfungsausschuss für Brauer und Mälzer.

Handwerk ist vielseitig

Überhaupt: „Die Vielseitigkeit im Handwerk ist unglaublich“, sagt die 28-Jährige und erklärt es am eigenen Beispiel: „Rohstoffbestellung, Produktion, Kundenkontakt, Messen, Veranstaltungen, Azubis ausbilden – man ist immer in Bewegung, man ist den ganzen Tag auf Achse, immer unterwegs. Und: Bier schmeckt!“

Apropos – was macht ein gutes Bier denn eigentlich aus? „Gutes Bier ist relativ“, sagt Doreen Gaumann. Für sie komme es da unter anderem auf die Rohstoffe an. Und: „Ich mag es, wenn man das schmeckt, was auf der Zutatenliste steht.“

Infos und Abschimmung unter www.germanyspowerpeople.de