Bremen Ein buntes Programm zum praktischen Klimaschutz im Alltag bietet der Naturschutzbund (Nabu) auf seinem Gelände am Vahrer Feldweg 185 an. Am Mittwoch, 7. August, findet von 16 bis 18 Uhr ein Upcycling-Workshop zur Gartendeko statt. „Auf diese Weise werden nachhaltig und ressourcenschonend die Hochbeete auf dem Nabu-Gelände kreativ verschönert“, sagte Dipol-Biologin Jessica Wildner.

Den Permakulturgarten in Syke besucht der Nabu Bremen am Freitag, 16. August. Start ist ab 16 Uhr am Vahrer Feldweg 185 mit Kleinbus und Fahrgemeinschaften. „Die Familie Palkies bewirtschaftet ihren Hof nach dem Konzept der Permakultur“, erklärt Wildner. Permakultur ist ein nachhaltiges Konzept für Landwirtschaft und Gartenbau, das darauf basiert, natürliche Ökosysteme und Kreisläufe in der Natur nachzuahmen.

Nach einem Rundgang über das Gelände gibt es einen „wilden Imbiss“ von ungezüchteten Wildpflanzen und essbaren Stauden. Die Rückkehr ist für 20 Uhr geplant. Kosten: fünf Euro für Nabu-Mitglieder (Nichtmitglieder: zehn Euro).

Am Mittwoch, 21. August, werden von 15 bis 18 in einem Workshop biologische Methoden zur Pflanzenstärkung vorgestellt. Gegen viele Schad- und Krankheitserreger von Kulturpflanzen hält die Natur Gegenspieler bereit, so die Biologin. Die Teilnehmer erlernen die Herstellung und den Einsatz von Jauchen, Tees und Brühen zur Pflanzenstärkung mit Tipps aus der Praxis. Kosten: fünf Euro für Mitglieder (sonst zehn).

Trockene Böden und Starkregen machen auch den Kleingärtnern zu schaffen. Tipps zum klimaangepassten Gärtnern zeigt die Acker AG beim Nabu am Freitag, 23. August, von 16 bis 17 Uhr bei einer Führung durch den Nutzgarten im Vahrer Feldweg. „Bei dem Besuch der Veranstaltungen lohnt sich besonders zu dieser Jahreszeit ein Rundgang über das Nabu-Gelände“, sagte Wildner. „Für einen Spaziergang über unser Gelände sollte man auf jeden Fall Zeit einplanen, es grünt und blüht zur Zeit alles wunderschön und über die Beschilderung erfahren die Besucher viele spannende Infos“, so Gärtnerin Rosa Schubert. Infos und Anmeldung: 0421/48 444 870; info@nabu-bremen.de.