Premiere: „Humorzone“ startet im GOP-Theater

Bremen Ausgelassen und fröhlich geht es während der neuen Show im GOP-Theater in der Überseestadt zu. Ihr Titel „Humorzone“ spielt auf die im Programm enthaltene „ganze Bandbreite freudiger Emotionen“ ab. Doch aktuell drängt sich eine weitere Deutung auf: Während in Bremen eine Vielzahl von Veranstaltungen aufgrund des Coronavirus abgesagt werden, bietet das 400 Zuschauer fassende Varieté eine vergnügliche Ablenkung von Unsicherheiten und Sorgen.

Spurlos vorbei geht die Corona-Krise aber auch an der Bremer Spielstätte nicht, sagt Philipp Peiniger. Der GOP-Direktor gibt sich aber optimistisch: „Wir gehen davon aus, dass es bei uns planmäßig weiterläuft.“ Am Mittwochabend zur Premiere von „Humorzone“ jedenfalls ist das Haus fast voll besetzt. Rund zwei Stunden lang erleben die Besucher einen gelungenen Unterhaltungsmix: Verschiedene Facetten von Humor mischen sich mit unterschiedlichen Formen von Kunst und Artistik. Mit koddriger Berliner Schnauze und dennoch charmant führt Moderatorin und Comedian Chantall durch die „Humorzone“. Sie hat ihr Publikum und vor allem die Männer von den ersten Minuten an im Griff. Schwingt ihre Peitsche, macht Zuschauer Lars – sie nennt ihn „Hase – „zum Horst“ und bringt die Zuschauer im Verlauf der Show mit einer Mentalmagier-Darbietung zum Staunen.

Auf eine aufwendige Kulisse verzichtet die Show, einzig weiße Quader dienen als variable Projektionsflächen für die Acts der Künstler. Da wäre etwa der Belgier Vincent Bruyninckx, der seine Performance am Cyr, einem großen Reifen, mit komödiantischen Einlagen verbindet. Unbekümmerte Freude versprühen die drei Mädels der finnisch-südafrikanischen Artistengruppe „Wise Fools“. Sie zeigen Seilhüpfen mit hohem Anspruch am doppelten Springseil, dem sogenannten Double Dutch. Später überzeugen die drei Künstlerinnen mit einer frechen Nummer in großer Höhe am Trapez.

Eine zauberhafte Choreografie und moderne Jonglage-Kunst zeigt der Franzose Thomas Hoeltzel. Während Humor hier als „stille Form von innerer Freude über die perfekte Harmonie zwischen Musik und Bewegung“ interpretiert wird, zeigt er sich beim Puppenspiel des Chilenen Francisco Obregon weitaus weniger subtil: Mit seiner „Sophia“, einer feurigen Duettpartnerin mit roten Kussmund und grünem Gewand, bringt er Zuschauer Ingo mehr als einmal in Verlegenheit und das Publikum zum Lachen.

Als „die erotische Perle Finnlands“ kündigt Chantall Jatta Borg an. Die zeigt nicht nur hochkarätige Handstand-Akrobatik mit High Heels, sondern auch unglaubliche Verbiegekünste, gepaart mit einer großen Portion Verrücktheit, eine Kombination, die beim Publikum bestens ankommt. Sich verbiegen, das kann auch Paul Bulenzi. Der Künstler aus Uganda, der sich P. Fly nennt, verrenkt sich derart, dass es beim Zuschauen wehtut. Dazu kombiniert er Elemente des Robot-und Hip-Hop-Dance.

Weniger modern und humorvoll, dafür ästhetisch anspruchsvoll die Darbietung von Lin Gao und Xin Liu: Das chinesische Paar zeigt zum Abschluss eine vom Ballett inspirierte Partnerakrobatik.

Mit „Humorzone“ zeigt das GOP eine Gute-Laune-Show, die viel Spaß macht. Zu sehen ist das Programm bis zum 3. Mai mittwochs bis sonntags.