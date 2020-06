Premiere: Stotterstart: Veranstalter kündigen Änderungen an

Bremen „Das ist einer der schönsten Parkplätze der Welt, wenn nicht der schönste Parkplatz der Welt, denn Ihr seid auf diesem Parkplatz.“ Sowas hören Autofahrer selten. Und dann kommt dieses Kompliment noch aus dem Mund des charmanten Musikers Mark Scheibe. Er sang am Freitag in der Überseestadt über das Leben, die Liebe, die Freiheit und mehr. Es ist der Start eines neuen Kulturformats, dem „Auto-Lust-Spiel“ auf einer Fläche am Speicher XI und dem BLG-Forum mit Theater und Konzerten im Autokino-Format.

Allerdings mussten die Veranstalter dieses gleich am Samstag und Sonntag wieder auf Eis legen. „Wir haben zu wenig Karten verkauft. Viele Parameter waren nicht richtig geschaltet“, sagt Mitorganisator Servet Mutlu. „Die Leute glaubten, der Eintritt koste 60 Euro pro Person und nicht pro Fahrzeug.“ Die Preise sollen zukünftig auch noch mal umgestaltet werden. Familien mit Kindern sollen für 30 Euro kommen können. Die erste Person im Auto soll 25 Euro zahlen, jeder weitere Erwachsene 20 Euro, sagt Mutlu. Auch das Programm wird verändert. Neuerungen erscheinen zeitnah auf der Homepage.

Scheibe sagt vor dem Auftritt: „Ich hoffe, auf die Distanz eine romantische Beziehung zum Publikum aufbauen zu können.“ Zuschauerin Christina (30) sagt: „Ich finde es ganz angenehm, wieder unter Leuten zu sein. So kann man wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit“, sagt sie. Die Bremerin und ihre Freundin haben einiges zum Schlemmen im Auto. Nach dem Konzert sagt sie: „Das war ganz entspannt, eine schöne Atmosphäre. Man konnte nebenbei etwas schnacken.“ Wie auch beim Autokino auf der Bürgerweide wird der Ton am Speicher XI über UKW an die Autos gesendet. Die Musiker wirken auf Abstand klein, erscheinen aber auf zwei großen LED-Wänden oft in Nahaufnahmen.

Weitergehen soll es mit dem Auto-Lust-Spiel am Freitag, 5. Juni.

Neue Termine unter www.autolostspiel.de