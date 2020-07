Protest gegen umstrittenen Pastor Olaf Latzel

Bremen Eine einzelne Aktivistin hat am Sonntag eine besondere Form des Protests gegen den umstrittenen Bremer Pastor Olaf Latzel gewählt: Um ihre Ablehnung kundzutun, tauchte sie mit in Regenbogenfarben bemalten nackten Brüsten vor der evangelischen St.-Martini-Kirche in Bremen auf – kurz bevor dort der Gottesdienst beginnen sollte. Der 52-jährige Theologe hatte im Oktober des vergangenen Jahres während eines „Ehe-Seminars“ homosexuelle Menschen diffamiert. Die Staatsanwaltschaft hat ihn deshalb in der vergangenen Woche wegen Volksverhetzung und Verletzung der Menschenwürde angeklagt.