Bremen Abschließen ist alles, was der 28-Jährige will. Abschließen mit der Tat, die am 1. Weihnachtsfeiertag 2018 nicht nur sein Leben veränderte, sondern auch seinen ebenfalls 28 Jahre alten Cousin auf die Anklagebank des Bremer Landgerichts brachte. Dieser muss sich seit Dienstag wegen eines Messerangriffs verantworten. Das mögliche Motiv ist dabei so erschreckend wie banal.

Der Plan war gut, doch am Ende floss Blut. So jedenfalls berichtete es das mutmaßliche Opfer einer Messerattacke vor Gericht. Noch während an Heiligabend 2018 ein verwandtes Brautpaar der beiden sich das Ja-Wort gibt und Gäste ausgelassen feiern, fassen der Angeklagte, das Opfer und weitere Familienmitglieder den Entschluss, am Folgetag Fußball spielen zu gehen. Sie versammeln sich am Abend des 25. Dezember in einer Indoorsoccerhalle in Habenhausen. Schnell, so schilderte es der 28-Jährige, sei es zwischen dem Angeklagten und anderen Spielern zum Streit gekommen.

Zunächst werfen sich die Streithähne nur Wörter an den Kopf, kurze Zeit später wird es handgreiflich. Was der Auslöser für den Streit war? „Das Passspiel“, sagt der Zeuge. „Es war das schlechte Passspiel.“

Erst sieht es so aus, als würde sich die Situation beruhigen, erinnerte sich der Zeuge. Doch Fehlanzeige. Der Angeklagte, gleichzeitig Cousin des Opfers, geht ihm und seinem jüngeren Bruder nach und greift Ersteren laut Anklage mit einem Messer unvermittelt an. Vier Schnitte soll er dem 28-Jährigen versetzt haben, unter anderem am Brustkorb und am linken Arm. Die längste Wunde, am Oberschenkel, misst mehr als 25 Zentimeter.

Der Angeklagte schwieg zunächst zu den Vorwürfen. Und wäre es nach seinem Cousin gegangen, hätte er es ihm gern gleich getan. „Ich will kein Schmerzensgeld, ich will keinen Kontakt. Ich will hier raus und meine Ruhe haben“, hieß es mehrfach vom 28-Jährigen.

Für die Beweisaufnahme hat das Gericht weitere neun Prozesstage terminiert. Ein Urteil soll voraussichtlich im Mai gesprochen werden.