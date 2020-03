Bremen Einst arbeiteten rund 6000 Beschäftigte bei der Martin Brinkmann AG in Woltmershausen, heute entstehen dort schicke Lofts und Büroräume. Was viele wohl nicht wissen: Vor fast sechs Jahren, im April 2014, stahlen Diebe gleich palettenweise Zigarillos aus den Lagerräumen der Firma. Seit Freitag stehen drei Männer vor dem Landgericht Bremen. Sie sollen am Millionencoup beteiligt gewesen sein. Der mutmaßliche Haupttäter ist für die Justiz bis heute nicht auffindbar.

Fluchttüren manipuliert

Die Aktion war von langer Hand geplant, davon muss man ausgehen, sollte es stimmen, was die Staatsanwaltschaft insgesamt fünf Männern im Alter zwischen 32 und 44 Jahren vorwirft. Während ein Großteil der Belegschaft vom 17. bis 21. April 2014 im Osterurlaub und im Werk „erheblich vorproduziert“ worden war, spähten die Männer das Betriebsgelände aus und schmiedeten ihren Plan, so die Anklage. Tage vor dem eigentlichen Diebstahl, der sich in der Nacht auf den 20. April abgespielt haben soll, manipulierte ein Mann die Fluchttüren so, dass trotz des wenige Tage später erfolgten Einbruchs kein Alarm ausgelöst wurde. So hatten die Männer leichtes Spiel – und konnten mit dem Millionen-Coup beginnen.

Mit mehreren Kleintransportern fuhren die Männer aufs Gelände und packten die insgesamt 175 Paletten voll mit Zigarillos in die Fahrzeuge. Da die Fluchttür zu klein für die Paletten gewesen sein soll, mussten die Diebe alle Stangen per Hand in die extra angemieteten Transporter verfrachten. Und wenige waren das nicht: Insgesamt 157 500 Stangen zu je 170 Zigarillos ließen die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft mitgehen. Mehr als 26,7 Millionen Zigarillos wechselten so den Besitzer. Wert des Diebesgutes: rund 3,4 Millionen Euro, wobei die Anklage von einem „tatsächlichen Wert“ von 1,6 Millionen Euro ausgeht.

Doch wie war eine Aktion solchen Ausmaßes überhaupt möglich? Entscheidend geholfen haben soll ein ehemaliger Prokurist einer Sicherheitsfirma, die mit der Überwachung des Firmengeländes beauftragt gewesen sein soll. Der Mann steht im Gegensatz zu seinen mutmaßlichen Helfern jedoch nicht vor Gericht. Gegen ihn wurde das Verfahren mittlerweile eingestellt. Nicht aufgrund von Mangel an Beweisen – sondern schlicht deshalb, weil der Mann für die Justiz seit Jahren nicht auffindbar ist. Seit Anklageerhebung im Jahr 2017 suchen Ermittler den ehemaligen Sicherheitsangestellten. Jedoch ohne Erfolg. Gegen einen weiteren Mann werde gesondert verhandelt, hieß es.

Illegaler Waffenbesitz

Bleiben also die restlichen drei Männer, denen besonders schwerer Diebstahl zur Last gelegt wird – ein Deutscher mit türkischen Wurzeln, ein Türke (beide 39) und ein Bulgare (34). Die beiden 39-Jährigen müssen sich zudem wegen illegalen Waffenbesitzes verantworten. Bei Wohnungsdurchsuchungen fanden Ermittler neben halb automatischen Schusswaffen auch scharfe Munition.

Und die Zigarillos? Die sind zum Großteil verkauft worden. Nur 38 der insgesamt 175 Paletten sind im Juni 2016 in einer Bremer Lagerhalle sichergestellt worden. Vom Rest fehlt jede Spur.