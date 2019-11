Bremen Ein Unbekannter hat in der Nacht zu Samstag in der Innenstadt einen 51-jährigen Bremer mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Mann sprach den 51-Jährigen gegen 1.15 Uhr in den Wallanlagen an, stach mit einem Messer in seinen Arm und flüchtete. Der Verletzte eilte daraufhin in Richtung Domsheide und rief die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den Bremer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angreifer wurde als etwa 30 Jahre alt und mit kleiner Statur beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und sprach gebrochen Englisch. Der Tatort soll etwa im Bereich der Bischofsnadel gewesen sein.

Die Hintergründe der Tat sind noch ungeklärt, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 3623888 entgegen.