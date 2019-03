Bremen Lautes Dröhnen. Überall sind Fließbänder in Bewegung. Müll ist auf großer Fahrt und wird dabei von Maschinen sortiert. Die Bremer Recycling Kontor GmbH und Co. KG, eine Tochter der Nehlsen-Gruppe, hat Norddeutschlands modernste Anlage zur Vorbehandlung von gemischten Bau- und Gewerbeabfällen am Bremer Standort Riespot im Januar in Betrieb genommen. Mit der Sortieranlage setzt das Unternehmen die seit Jahresbeginn geltende Gewerbeabfallverordnung um. Diese verlangt von öffentlichen und privaten Einrichtungen, Gewerbe- und Bauabfälle vor Ort zu trennen, ansonsten ist eine entsprechende Vorbehandlung vorgeschrieben.

Das passiert, bevor der Müll aufs Fließband kommt: Die Laster fahren über eine Doppelwaage. Dann laden sie ihre Fracht in einer Halle ab. Der angelieferte Müll ist erst einmal durcheinander, aber vor allem sind Dinge darin, die für die einzelnen Maschinen und Förderbänder gefährlich werden können: Ein Rohr ragt empor, verschiedene Bänder sind vertakelt, und auch Isolierdecken sind zu sehen. Bagger stehen bereit, um sie zu entnehmen und den restlichen Müll aufs erste Förderband zu packen. Der Müll fährt aufwärts in eine Siebtrommel mit 300 Millimeter großen Löchern. Alles Größere landet in einem Schredder und kehrt verkleinert zurück in die Trommel. Eine zweite Trommelmaschine folgt. Die Sortierung erfolgt hier ab 70 Zentimeter oder kleiner. Die beiden Größen werden auf separaten Bändern weiterverarbeitet. Die einzelnen Müllarten werden in sogenannten Schleifen dem Müllstrom entnommen.

Sortiert wird auch mit Luftstößen. Schwere Steine fallen so heraus, die leichteren werden in die Luft gepustet und gehen wieder aufs Band, eine sogenannte Luftsichtung findet dreimal statt. Die kleineren Teile fahren unter einem Magneten entlang, der die Metallteile herausholt. Infrarotsensoren analysieren den Müll. Sie erkennen Holz und lösen einen Luftstoß aus, der Holzteile in eine Schleife pustet. Gleiches passiert auch bei Kunststoffen, Folien und Holz. Der herausgepustete Müll findet seinen Weg über eigene Bänder.

Doch auch Menschen greifen noch ein, jedenfalls bei der Qualitätskontrolle. Ein Mann schmeißt am Holzband alles Falsche rüber zum Restmüll. Gegenüber holt dort ein Mann verbliebene Holzteile raus und legt sie zum Holz. Im Müll finden sich auch Bücher, die hier doch noch ihren Weg ins Recycling finden. Die verschiedenen Müllsorten landen schließlich im Output-Bunker und bilden große Haufen für den Abtransport. „Wir schaffen bis zu 40 Tonnen in der Stunde“, sagt Geschäftsführer Paul Hoffmeyer (26). Die Jahresleistung liegt bei 100 000 Tonnen. Für die Anlage wurden 7,5 Millionen Euro investiert, wobei die Hallenkörper bereits da waren. Fünf Mitarbeiter arbeiten direkt an der Anlage, dazu kommen Verwaltung und Baggerfahrer. Das Recycling-Kontor hat 20 Mitarbeiter. „Eine Vollautomatisierung ist bis heute nicht möglich“, sagt Thorben Meppelink (38), Bereichsleiter Anlagentechnik. Zurzeit läuft die Anlage im Ein-Schicht-Betrieb. Im zweiten Quartal soll der Zwei-Schicht-Betrieb beginnen.