Bremen Das Bundesland Bremen will anders als Niedersachsen in „begründeten Einzelfällen“ Abschiebehäftlinge zeitweise auch in normalen Haftanstalten unterbringen. Das komme bei sogenannten „Risikopersonen“ in Betracht, erläuterte das Bremer Innenressort auf Anfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd). Unter „Risikopersonen“ versteht die Behörde sehr aggressive oder suizidgefährdete Ausreisepflichtige sowie gefährliche Extremisten. Bremen würde in diesen Fällen die Aussetzung des sogenannten Trennungsgebotes nutzen, die Ende Juni vom Bundesrat als Teil des Migrationspaketes der Bundesregierung gebilligt wurde.

Niedersachsen wolle hingegen keine Abschiebehäftlinge in normalen Haftanstalten unterbringen, teilte das niedersächsische Justizministerium dem epd auf Anfrage mit. Die vorhandenen Kapazitäten in den Abschiebehafteinrichtungen seien auskömmlich, hieß es. Theoretisch könnten dort bei Bedarf auch zusätzliche Haftplätze eingerichtet werden.

Das Trennungsgebot sah bisher vor, dass Abschiebehäftlinge und Strafgefangene nicht gemeinsam untergebracht werden durften. Nun können aufgrund einer Überlastung der Abschiebe-Gefängnisse befristet bis Ende Juni 2022 bis zu 500 Ausreisepflichtige auf dem Grundstück einer regulären Justizvollzugsanstalt (JVA) eingesperrt werden - bei räumlicher Trennung zu den Strafgefangenen.

Normalerweise gebe es auch in Bremen ausreichend Plätze in der Abschiebehaft, sagte eine Sprecherin des Innenressorts. In Einzelfällen würden sich die Länder zudem untereinander helfen. „Gleichwohl hätten wir aber Interesse, im Falle besonders schwieriger oder problematischer Abschiebehäftlinge nach Lösungen mit der JVA zu suchen.“

Derzeit verfügt das Land Bremen eigenen Angaben zufolge über 13 Haftplätze im Abschiebegewahrsam. Drei weitere Plätze werden gerade eingerichtet. Niedersachsen verfügt zurzeit in einer speziellen Abschiebehafteinrichtung nach eigenen Angaben über 42 Haftplätze für Männer und sechs Plätze für Frauen.