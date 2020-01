Bremen Der Flyer zum Jubiläum verbindet den Anlass mit dem Charakteristischen. Aus silbergrauem Papier ist eine „1000“ ausgestanzt, durch die Lücken sind Kirchenfenster zu erkennen. Es sind die berühmten Fenster der evangelischen Liebfrauenkirche in der Innenstadt. Bremens erste reine Gemeindekirche feiert in diesem Jahr ihr 1000-jähriges Bestehen.

Das Jubiläumsjahr beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 10.30 Uhr mit einem Bach-Kantaten-Gottesdienst. Die Predigt hält Pastor Bernd Kuschnerus, Schriftführer – und damit leitender Geistlicher – der Bremischen Evangelischen Kirche.

Das Jubiläumsprogramm zieht sich anschließend durch das ganze Jahr. Gottesdienste und Konzerte, Ausstellungen und Vorträge gehören dazu. Aber auch eine Kirchenübernachtung für Jugendliche, ein ökumenischer Freiluftgottesdienst und eine Predigt von Margot Käßmann.

Die Liebfrauenkirche steht seit 1973 unter Denkmalschutz. „Sie ist die erste stadtbürgerliche, von der erzbischöflichen Domkirche unabhängige Pfarrkirche Bremens“, heißt es in der Denkmaldatendank. Sie habe „ihre mittelalterliche Bausubstanz weitgehend bewahrt“. Kurzum, sie ist nach dem St.-Petri-Dom die älteste und bedeutendste Kirche Bremens. Der Sakralbau geht auf eine Holzkirche aus dem Jahr 1020 zurück, die in der Amtszeit von Erzbischof Unwan begründet und aus sächsischen „heiligen Hainen“ errichtet wurde.

Der heutige Steinbau mit der unterirdischen St.-Veits-Kapelle und dem kleineren romanischen Südturm stammt zum Teil aus der Mitte des 12. Jahrhunderts. Ursprünglich war die Kirche dem heiligen St. Vitus geweiht. Den Neubau des 12. Jahrhunderts stellten die Bremer dann unter den Schutz von Maria, der Mutter Jesu, „Unser Lieben Frauen“.

Bis zum Rathausbau ab 1405 war die Kirche der Versammlungsraum für Bürgergruppen und Rat. Im Nordturm entstand mit der „Tresekammer“ das Archiv des Rates, in dem bis 1910 wichtige Dokumente aufbewahrt wurden. In der Nacht vom 6. auf den 7. Oktober 1944 wurde die Kirche bei einem Bombenangriff schwer beschädigt. Der Wiederaufbau dauerte mehr als zwei Jahrzehnte.

Markantes optisches Charakteristikum der Kirche wurde – seit den 60er Jahren – der weit über Bremen hinaus bekannte Fensterzyklus des französischen Malers und Glaskünstlers Alfred Manessier. Er entwarf für die Liebfrauenkirche 20 abstrakte Fenster, die zunächst umstritten waren. „Ist eine christliche Gemeinde in der Zeit millionenfachen Hungers in der Welt berufen, sich ihre Kirche zu verschönern, statt die Not zu lindern?“ So fragten Kritiker. Gelöst wurde der Konflikt, indem die Fenster aus Spendenmitteln bezahlt wurden. Gleichzeitig finanzierten die Bremer zwei „Zisternen-Kirchen“ für befreundete Gemeinden im westafrikanischen Togo. Außerdem sorgte für Aufregung, dass der Katholik Manessier eine evangelische Kirche verglasen sollte. Doch mit seinen Bremer Kirchenfenstern hat er ein Kunstwerk von internationalem Rang geschaffen.