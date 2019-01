Bremen In der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK) beginnt jetzt ein Wahlmarathon, der sich bis zum Sommer hinziehen wird. Denn in diesem Jahr wird die Kirchenleitung der BEK neu gewählt. Unter anderem sucht die Kirche einen Nachfolger für den leitenden Geistlichen Renke Brahms.

Wie berichtet, wird Brahms ab Februar zunächst nebenamtlich theologischer Direktor der Evangelischen Wittenbergstiftung. Ab August soll er die Geschäfte der Stiftung mit Sitz in der Lutherstadt Wittenberg dann hauptamtlich führen.

Kein Weisungsrecht

Der heute 62-jährige Pastor war 2007 zum Schriftführer der BEK gewählt worden – und damit zu ihrem leitenden Theologen. Das Amt wird oft mit dem eines Bischofs verglichen, es gibt aber einen Unterschied: Bremens leitender Geistlicher hat in Glaubensdingen keine Weisungsbefugnis. In der BEK gilt die „Glaubens-, Gewissens- und Lehrfreiheit” der Gemeinden.

Brahms, gebürtiger Bremer, hat in Münster, Tübingen und Göttingen Theologie studiert. Er war 16 Jahre Pastor der Melanchthon-Gemeinde. Zusätzlich zum Amt des BEK-Schriftführers wurde er 2008 Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Seither hat er sich auch auf Bundesebene wiederholt zu aktuellen Themen geäußert, beispielsweise zum Thema Flüchtlingsintegration.

Rückblick auf Amtszeit

Zurück zum anstehenden Wahlmarathon der BEK. Er beginnt am Dienstag, 29. Januar. Um 14 Uhr kommt dann der Kirchentag, das Parlament der BEK, im St.-Pauli- Gemeindehaus in der Neustadt zusammen. Die Sitzung ist öffentlich. Im Mittelpunkt steht am Dienstag ab 16.30 Uhr der Bericht des scheidenden Schriftführers. Brahms wird eine Bilanz seiner zwölfjährigen Amtszeit ziehen, sagt BEK-Sprecherin Sabine Hatscher.

Unter dem Titel „Getrost setze Segel, Gott hält Deine Hand“ wirft Brahms einen Blick auf Höhepunkte wie den Deutschen Evangelischen Kirchentag in Bremen (2009) und das Reformationsjubiläum 2017. Ein wesentliches Thema in seiner Amtszeit war zudem die Diskussion um Flüchtlinge.

Ein Thema für die Kirche ist aber auch der Mitgliederschwund. 61 Gemeinden mit etwa 190 000 Mitgliedern gehören zur bremischen Kirche. In den 60er Jahren waren es noch mehr als 500 000. Brahms formulierte es unlängst so: „Wir sind immer noch die größte zivilgesellschaftliche Organisation in der Stadt.“

Gleichwohl müssen Strukturen verändert werden, da werden Gebäude verkauft oder anders genutzt, da gibt es Konzentrationsprozesse, Fusionen und neue Kooperationen unter Gemeinden. Es sind lauter Herausforderungen auch für die neue Kirchenleitung. Eine weitere Herausforderung liegt im Thema Fachkräftemangel, der auch die evangelische Kirche inzwischen trifft.

Langer Wahlprozess

Und die anstehenden Neuwahlen? Nun, ein Nominierungsausschuss stellt eine Kandidatenliste zusammen. Der Ausschuss selbst wird am Dienstag gewählt. 150 Delegierte aus Gemeinden und Einrichtungen bilden das Kirchenparlament.

Nach dem Januar-Termin kommt es Donnerstag, 28. März, zu einer weiteren Sitzung zusammen – dann wird abgestimmt, so BEK-Sprecherin Hatscher.

Dann dauert es noch einmal bis Freitag, 14. Juni. Das ist der Tag, an dem die BEK ihren neuen Kirchenausschuss, der zwölf Mitglieder hat, tatsächlich in sein Amt einführt.

Der Schriftführer (oder die Schriftführerin) gehört zum Vorstand des Kirchenausschusses. Auf jeden Fall gilt, was Hatscher so ausdrückt: „Wir nehmen uns richtig Zeit.“