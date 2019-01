Bremen Ausnahmezustand am Ortsamt Mitte/Östliche Vorstadt: Das Gebäude ist von einem großen Stahlgerüst umgeben, unten beschwert mit 40 Betonblöcken mit einem Gewicht von je zweieinhalb Tonnen. Auf dem Gerüst ruht in 18 Metern Höhe ein Schutzdach mit 455 Quadratmetern Fläche. Das Dach ist undicht, schnell musste Schutz vor Niederschlägen her.

Die Schieferdeckung ist gerissen, die Folge sind Wasserschäden in dem einstiegen Wohnhaus, 1862 bis 1864 nach einem Entwurf des Bremer Baumeister Lüder Rutenberg errichtet. Der vermutete Grund für den Riss sind die hohen Temperaturen im Sommer. „Wir haben das im November bemerkt. Es wurde ein kleiner Wasserschaden an einem Waschbecken repariert, dabei wurde geguckt, und weitere Wasserschäden sind entdeckt worden“, sagt Peter Schulz, Pressesprecher Immobilen Bremen, Anstalt des öffentlichen Rechts. Zuletzt wurde das Dach Ende der 70er instandgesetzt.

Ein Wasserschaden ist auch an einer Deckenmalerei über der Empore des Musiksaals aufgetreten. Der große Saal wird heute immer noch für Veranstaltungen genutzt, früher spielten auf der Empore Musiker. „Auf der Deckenmalerei ist ein Wasserfleck entstanden“, sagt Schulz. „Fachkundige Handwerker werden versuchen, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen.“

Das Gerüst kann aufgrund statischer Bedenken nicht an der Hauswand befestigt werden. Die historische Fassade steht unter Denkmalschutz. Gerade im Winter muss zudem mit ordentlich Wind gerechnet werden. „Das Ensemble ist sehr windanfällig. Darum brauchen wir die Stabilisierung mit den Betonblöcken“, sagt Schulz. Das 250 Tonnen schwere Gerüst solle so die Windstärke zehn aushalten und auch einer Schneelast von 35 Tonnen gewachsen sein.

Die Dachhaut besteht aus Platten mit englischen Schiefernholz aus dem Baujahr 1862. Die Platten können nicht mehr instandgesetzt werden. Wie ein vergleichbarer Ersatz beschafft werden kann, ist noch unklar. Eingehende Untersuchungen der Gebäudesubstanz sind geplant. Wie viel Gerüsteinsatz und Reparatur kosten werden, ist noch nicht abzusehen. „Wir haben für solche Fälle Reparaturfonds“, sagt Schulz. „Wie teuer das genau wird, müssen wir sehen.“

Der Kundenbetrieb im Ortsamt (Am Dobben 91) läuft derweil weiter, die oberen Räume sind jedoch aufgrund der Sanierung gesperrt.