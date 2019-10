Bremen Zu eng, überbelegt, kaum Platz: Über Jahre stellte sich die Situation am Bremer Landgericht und dem Justizzentrum am Wall für Angestellte in etwa so dar. Das gehört seit Montag der Vergangenheit an. Das neue Justizzentrum II wurde offiziell eröffnet. Mit den Ableger kommen mehr Platz und bessere Arbeitsbedingungen.

Die Wände strahlen, es riecht nach frischer Farbe. Vereinzelt stehen Umzugskartons herum, ansonsten hat es den Anschein, als haben sich die Mitarbeiter hier schon ordentlich eingelebt. Nach knapp eineinhalb Jahren Sanierungsarbeit stehe nun zahlreichen Mitarbeitern ein neuer Arbeitsplatz zur Verfügung, so Matthias Koch, Sprecher des Justizressorts. 14 neue Arbeitsplätze wurden durch den Umzug geschaffen, für viele weitere Angestellte die Arbeitsplatzsituation „entschärft”, so Koch weiter.

Auf fünf Etagen und etwa 1000 Quadratmetern Fläche finden sich seit Montag neben der Justizbibliothek die IT-Stelle und Teile der Staatsanwaltschaft. Zudem, erläuterte Bremens neue Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD), werde künftig das Fortbildungszentrum im obersten Stock des Gebäudes einziehen.

Den „wesentlichen Teil“ der Kosten übernahm laut Schilling der Eigentümer des Hauses an der Ostertorstraße. Wie hoch die Investitionssumme für die konkreten Arbeiten ausfiel, sagte sie jedoch nicht.

Doch Schilling bezifferte die Kosten für Umzug und Ausstattung: 120 000 Euro investierte die Stadt für Technik, Mobiliar und den Umzug an sich. Dabei musste unter anderem eine komplette Justizbibliothek von einem Haus zum anderen wandern. Standen in den alten Räumen rund 350 Quadratmeter für Bücher bereit, sind es jetzt etwa 240 Quadratmeter. Vieles habe man aussortiert und digitalisiert, so Schilling. Nur so konnte der geringere Platz letztlich kompensiert werden.

In den bisherigen Justizzentren im Bremer Landgericht und dem Justizzentrum am Wall „war es einfach zu eng geworden“, so Schilling über die zurückliegende Situation für Mitarbeiter. Durch das Justizzentrum II werde auch der „große Bruder“, das eigentliche Zentrum im Bremer Landgericht, entlastet.