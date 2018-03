Bremen Mit dem Lied „Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt“, begrüßt Heinz Rühmann sein Publikum auf dem Theaterschiff. Nicht das Original natürlich, aber fast. Schauspieler Christian Schliehe schlüpft in die Rolle des „kleinen großen Mannes“ und begeistert bei der Premiere auf der schwimmenden Bühne am Freitagabend die Zuschauer mit Rühmann-Evergreens wie „Ich brech’ die Herzen der stolzesten Frau’n“ und Szenen aus der unvergesslichen „Feuerzangenbowle“. Wie eine Dampfmaschine funktioniert, dürfte nach der detaillierten Erklärung jetzt auch jedem im Publikum klar sein.

„Ich werde heute in die Welt des Mannes eintauchen, der deutsche Theater- und Filmgeschichte geschrieben hat“, sagt Schliehe. Neben urkomischen Szenen erzählt er immer mal wieder Anekdoten aus dem und über das Leben Heinz Rühmanns. „Auf die Frage: „Warum wollten Sie Schauspieler werden?“ soll Rühmann schlicht geantwortet haben: „Ich wusste es einfach, basta.“ Damit ist doch auch alles gesagt. Seinen großen Durchbruch machte er mit dem Film „Die Drei von der Tankstelle“.

Wieso aber der kleine große Mann? „Rühmann war klein, deswegen stopfte er sich bei seinem ersten Gespräch mit einem Produzenten mehrere Einlagen in die Schuhe.“ In den 20er Jahren lernte Rühmann seine große Liebe Maria Bernheim kennen. „Sie war glatte vier Jahre älter und zehn Zentimeter größer als er.“ Im Laufe des Abends wechselt Schliehe seine Kostüme fast so oft wie seine Charaktere. Von „Schüler Pfeiffer“ (mit drei f) zum Physiklehrer „Bömmel“ bis hin zu Hans Albers. Die größten Lacher erntet jedoch „Charley’s Tante“ mit ihrem Hit „Amazonas Mambo“.

Beim Anblick Schliehes in einem rosa Kleidchen, mit weißer Handtasche und einem Hütchen auf dem Kopf, ist es nahezu unmöglich, nicht zu lachen. „Tante Lotti“ tanzt auf ihren Stöckelschuhen und verdreht so manchen Männern im Publikum mit ihrem reizvollen Tanz den Kopf.

Beim Lied „An der Reeperbahn nachts um halb eins“ sind die Zuschauer voll in Fahrt. Es wird mitgesungen und geschunkelt. „Rühmann hat 13 Bambis und auch den Golden Globe gewonnen. Mit seinen unvergesslichen Filmen und Liedern hat er sich die Auszeichnungen auch zurecht verdient“, sagt Schliehe. Und weiter: „Rühmanns größter Wunsch war es, Clown zu werden.“ Als Clown verkleidet, verabschiedet sich Christian Schliehe von seinen Zuschauern unter tosendem Applaus. Für Heinz-Rühmann-Fans ist der Abend auf dem Theaterschiff ein Fest in gemütlicher Atmosphäre.

Christian Schliehe steht als Heinz Rühmann zunächst am 20., 21., 27., 28. und 29. April sowie am 4. und 5. Mai im Theaterschiff an der Tiefer auf der Bühne.