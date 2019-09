Bremen Die Kapitänsmesse auf der „Schulschiff Deutschland“ vermittelt maritime Eleganz auf engem Raum. Der 86 Meter lange Dreimaster liegt an der Lesummündung in Vegesack. Ein Porträt des Großherzogs von Oldenburg prangt an der Wand der Kapitänsmesse. „Er war Gründungsprotektor des 1900 gegründeten Deutschen Schulschiffvereins“, sagt Claus Jäger (75) aus Bremen, einst Wirtschaftssenator in der Ampel-Koalition (1991-1995), heute Vorsitzender des Deutschen Schulschiffvereins.

Die 227 Gründungsmitglieder des Vereins aus Wirtschaft und maritim interessiertem Adel sahen Segelschiffe als einzig richtigen Ort für eine Ausbildung von Seeleuten. Vier Segler wurden ab 1901 in Dienst gestellt, darunter 1914 die „Großherzog Friedrich August“ und zuletzt die „Schulschiff Deutschland“ in 1927.

Inmitten des Raumes steht ein massiver Tisch mit Windrose. Hier finden auch Trauungen in edler maritimer Atmosphäre statt. Von der Messe geht das Arbeits- und Schlafzimmer des Kapitäns ab, mit Schreibtisch, Koje, Couch und Nasszelle. Mit Couch, Sofa, Koje und Holzvertäfelung ist auch die Reeder-Kabine für Seefahrerverhältnisse überaus gemütlich. Die Zimmer können als Kapitänssuite gemietet werden.

Mit 80 Auszubildenden und 24 Mann Stammbesatzung ging das Schulschiff auf zwölf Fahrten über den Atlantik und später auf Lehrtouren in die Ostsee. „Bei den Kadetten herrschte strenge Disziplin, auch wenn keine Anwärter für die Kriegsmarine ausgebildet wurden“, sagt Jäger. Fotos im ehemaligen Schiffshospital zeugen davon. Die Kadetten schliefen in Hängematten. Luft kam durch Belüftungsrohre, die über Deck an Schornsteine erinnern.

Die Kadetten schliefen im Mitteldeck, wo heute eine Messe für Veranstaltungen und eine Bar eingerichtet sind. Als das Schiff von 1952 bis 2002 zur Berufsschule in Woltmershausen wurde und nicht mehr ablegte, war hier die Kantine für die Azubis.

Das Steuerrad über Deck ist doppelt angebracht. Ein Reserve-Steuerrad, ebenfalls gedoppelt, befindet sich direkt über dem Ruder. Hier muss nach Kommando gelenkt werden, denn die Sicht ist durch das sogenannte Kartenhaus versperrt, in dem der Wachoffizier an den Seekarten arbeitet.

„Die Spindel überträgt die Kraft ohne Übersetzung auf den Ruderkopf. Hier zu lenken ist sehr schwer“, sagt Wilhelm Kuhlmann (74) aus Bremen. Gedreht werden musste auch immer wieder am Antriebsrad der Lenzpumpe. Die ermöglichte, an Bord geschwapptes Seewasser wieder abzupumpen. Nahe dem Bug hängt immer noch die Schiffsglocke.