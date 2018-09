Bremen Unbekannte haben am Donnerstagabend im Bremer Stadtteil Kattenturm eine Straßenbahn mit Stahlkugeln beschossen. Verletzt wurde niemand, teilte die Bremer Polizei am Freitag mit.

Die Straßenbahn der Linie 4 war mit mehreren Fahrgästen besetzt und fuhr gegen 22 Uhr von der Haltestelle Robert-Koch-Straße in Richtung Lilienthal los. In diesem Moment schossen die Täter laut Polizeiangaben mehrere Kugeln auf die Waggons. Die Projektile durchschlugen den äußeren Teil der Doppelverglasung, drangen aber nicht in den Fahrgastraum ein. Der Straßenbahnfahrer stoppte an der nächsten Haltestelle und alarmierte die Polizei. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.

Die Beamten ermitteln jetzt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung. Hinweise auf die Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/3623888 entgegen.