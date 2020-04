Sebastian Mannl: Der neue Mann für die Verkehrswende

Bremen Baustellenplanung und Stau-Ärger, Diskussionen um Parkplätze, Fahrradwege und die autofreie Innenstadt – beim Amt für Straßen und Verkehr (ASV) kommt viel zusammen. Die Behörde ist die Schnittstelle bei einem Thema, das viele Menschen aus Bremen und dem Umland Tag für Tag buchstäblich bewegt. Jetzt bekommt das Amt einen neuen Chef.

Der Leitende Baudirektor Sebastian Mannl übernimmt die Aufgabe zum 1. Juni. Er wird die von der rot-rot-grünen Koalition gewollte Verkehrswende (sprich: weniger Autos) in die Praxis umsetzen. Bremens Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) formuliert es so: „Das ASV leistet einen sehr bedeutenden Beitrag für eine gute und nachhaltige Verkehrsinfrastruktur in unserer Stadt.“

Mannl sei „eine kompetente, erfahrene und innovative Führungspersönlichkeit für die Leitung dieses Schlüsselbereichs“. Er werde „die Verkehrswende mit Nachdruck umsetzen“, so Schaefer weiter. Sie wünsche sich dabei zudem „einen klaren Fokus“ auf Bürgerbeteiligung an der Planung von Verkehrsprojekten.

„Bremen ist eine Stadt, die den Absprung zu einer nachhaltigen Verkehrswende wirklich will“, erklärt Mannl. Und: „Mein wichtigstes Ziel wird es sein, den Prozess transparent zu machen.“ Das dürften nicht zuletzt die Pendler aus dem Bremer Umland mit Interesse verfolgen wollen.

Mannl kündigt zunächst einmal an, den Kontakt zu den Ortsämtern und Beiräten zu suchen und zu intensivieren. Aber auch die Pendlerströme dürfte er im Blick haben, denn er kennt Niedersachsen gut.

Der 41-jährige Bauingenieur hat nach seinem Studium an der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina in Braunschweig und dem anschließenden Referendariat seit mehr als zwölf Jahren verschiedene Führungsaufgaben in der Straßenbauverwaltung des Landes Niedersachsen übernommen. Gegenwärtig zum Beispiel leitet Mannl den Geschäftsbereich Oldenburg. Der zukünftige Bremer ASV-Chef ist verheiratet und hat zwei Töchter.

Die Suche nach dem neuen Amtsleiter hat etwas gedauert. Das Amt für Straßen und Verkehr wurde seit Februar vergangenen Jahres kommissarisch vom stellvertretenden Amtsleiter Ludger Schleper geleitet – nachdem die bisherige Leiterin Brigitte Pieper das ASV nach acht Jahren als Chefin verlassen hatte.

Im Zusammenhang mit der Baustellenkoordination hat es in den vergangenen Jahren mehrfach Kritik am ASV gegeben – so beispielsweise vom Einzelhandel in der Bremer Innenstadt.

Schleper wird parallel zum Wechsel von Mannl nach Bremen den Weg nach Oldenburg antreten, um dort als Leiter die neue Außenstelle der Niederlassung Nordwest der Autobahn-GmbH des Bundes aufzubauen.