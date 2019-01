Bremen So eine Riesenhand kann einiges, etwa elegant auf einem Sessel posieren. „Mummenschanz“ gibt dem Publikum die Hand, eine quicklebendige Hand, mannsgroß. Sie kann auch zart die Köpfe von Zuschauern streicheln. In diesen Genuss kamen von den 900 Zuschauern nur die in der ersten Reihe in der „Mummenschanz“-Show „You & Me“ im Metropoltheater.

Bei all den Streicheleinheiten treffen sich beide Hände in der Mitte wieder und gehen bald hinauf auf die Bühne. Dort schütteln sich beide Hände kräftig und reiben ihre Daumen.

Menschliche und tierische Szenen – dargestellt in Bewegung, mit Masken und Figuren, die „Mummenschanz“-Künstler aus der Schweiz beherrschen das virtuos. Sprache und Mimik brauchen sie nicht, um kleine Geschichten und Szenen zu zeigen. Ihre Köpfe und Körper sind schwarz bedeckt und verschmelzen mit dem Hintergrund.

Eine kurze musikalische Affäre: Ein Mann kommt auf die Bühne, sein Gesicht ist verdeckt von einem Musikinstrument, einem Becken. Wie eine Frisur ragen zwei Pinsel nach oben. Der Mann greift zu und beginnt, seinen Arm und dann seine Beine mit dem Pinsel abzuklopfen. Gesellschaft kommt: Eine Frau mit Triangel vor dem schwarz verdeckten Gesicht. Sie bietet sich als Taktgeberin an. Der Mann mit dem Becken wird ziemlich wild. Klopft auf dem Becken, dem Boden, seinem Körper und dem der Triangelfrau. Diese ergreift einen der Pinsel, haut dem ekstatischen Bösewicht eins vors Becken und geht beleidigt ab.

Noch ein Pärchen kommt auf die Bühne, die Köpfe: Geigenkoffer. Sanft schmiegt die Frau sich an den Mann. Der geht erstmal auf Abstand. Dann kommen die beiden sich näher. Beide öffnen die Koffer mit den Geigen. Auf den Instrumenten sind Augen angebracht. Das musikalische Duett beginnt ziemlich eintönig. Die Rettung naht von außen. Ein riesiges Metronom eilt herbei. Die Augen sind an zwei langen Stangen angebracht, deren Zusammenschlagen den Takt gibt. Den beiden Geigern hilft das.

Dann wieder Apathie auf der Bühne: Zwei Personen sitzen auf einer Kiste. Sie haben Drahtgestelle vor sich, stellvertretend für Handys. Einer der beiden posiert cool und schießt Selfies, einmal erinnert die Pose an einen Gangsterrapper.

Die Zuschauer reagieren begeistert. „Diese phantasievollen Ideen sind einfach sehr gut“, sagt beispielsweise ­­­­­­­­­­An­dreas Einhorn (54) aus Bremen. Auch Annette (50) aus Bremen ist angetan: „Das ist zeitlose Unterhaltung. Es ist immer klar, worum es geht, obwohl alles auf Gestik und Haltung basiert.“