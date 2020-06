Sozialaktion für „Studis“ in der Vahr

Bremen Das Sozialkaufhaus der evangelischen Kirchengemeinde im Bremer Stadtteil Neue Vahr hat am Wochenende seine Aktion „Gib mir fünf“ gestartet. Dabei konnten sich im kirchlichen „Marktplatz der Begegnung“ am Samstag Studierende und Auszubildende, die in Zeiten von Corona finanziell besonders belastet sind, aus dem Sortiment bis zu fünf Teile aussuchen und kostenlos mitnehmen. „Gefragt waren vor allem Kleidungsstücke“, bilanzierte Sozialdiakon Christoph Buße.

Die Aktion sei mit neun Studenten zunächst langsam angelaufen, sagte Buße. Er setze darauf, dass in den kommenden Wochen nach Mund-zu-Mund-Propaganda noch mehr Kunden kommen: „Ich glaube, dass es sich von Woche zu Woche verdoppelt.“ Bei jungen Leuten seien vor allem Retro- und Vintage-Sachen aus den 1960er-, 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren beliebt: „Die sind im Trend. Und davon haben wir eine ganze Menge.“

Die Studenten lockt aber offensichtlich nicht nur der kostenlose Einkauf, sondern auch der Umweltschutzaspekt durch die Verwertung guter gebrauchter Sachen. „Da können wir viel CO2 sparen“, betonte Buße. „Gib mir fünf“ soll zunächst an den kommenden drei Samstagen weitergeführt werden.

