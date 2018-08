Bremen Eine Explosion auf einem Sportboot hat am Samstagvormittag den Bremer Sportboothafen in Hemelingen erschüttert. Das berichtet die Polizei.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich eine Frau und ein Mann an Bord. Die schwer verletzte 50-Jährige konnte sich an Land retten. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Feuerwehrtaucher fanden den vermissten 53-Jährigen im Wasser. An Land konnte der Notarzt jedoch nur noch den Tod feststellen.

Der Einsatzleitdienst, die Feuerwachen 1, 2 und 3, die Feuerwehrtaucher, das Löschboot, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungshubschrauber und zwei Rettungswagen waren alarmiert worden. Insgesamt waren 14 Fahrzeuge mit 34 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr schleppte das Boot, das zu sinken drohte, zu einem im Hafen befindlichen Kran und sicherte es. Feuerwehrtaucher zogen noch weitere Trümmerteile aus dem Wasser.

„Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, noch haben wir keine sicheren Erkenntnisse“, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag.