Bremen Am Dienstagabend lud das Bauressort Bürger ein, sich in einem großangelegten Workshop über den Stand der Planungen zur Neugestaltung der Domsheide zu informieren und Meinungen abzugeben.

Die Gleise der Straßenbahnen sollen 2022 mit dem Umbau erneuert werden. Bereits in diesem und im kommenden Jahr werden jeweils vier Weichen ausgetauscht. Zukünftig soll der Zugang auch zu den Straßenbahnen für Rollstuhlfahrer barrierefrei sein. Dafür muss der Gehsteig erhöht werden und praktisch lückenlos an den Einstieg der Bahnen heranreichen.

Auf drei Tischen sind je zwei technisch umsetzbare Szenarien dargestellt. Am ersten Tisch rückt der Haltebereich an der Balgebrückstraße ein Stück an die Glocke heran, zudem ist der Bahnsteig etwas länger. Im zweiten Szenario liegen dieser Bahnsteig und auch der heute vor dem Altem Postamt befindliche direkt vor der Glocke. Das würde den Umstieg erleichtern.

Angelika Schlansky (72) beschreibt einen Zettel und klebt ihn auf die Karte. Darauf steht: „Fußgänger müssen Priorität haben. Aber Vorfahrt für den ÖPNV.“ Sie hat noch einen weiteren Wunsch: ein glatter, nicht holperiger Belag, gut für Rollstuhlfahrer.

An Tisch zwei bleiben die Haltestellen, wo sie heute sind, aber sie sollen barrierefrei werden. In einem der beiden dargestellten Szenarien entfällt eines der beiden Abbiegegleise von der Violenstraße in Richtung Viertel. Diese Strecke wird für die Anfahrt zu Werder-Spielen im Weserstadion und auch bei Umleitungen für den Personenverkehr genutzt. Der Verzicht auf eines der Gleise würde auch an dieser Seite Platz für eine Rampe an der Haltestelle vor dem Alte Postamt schaffen.

Ein dritter Tisch zeigt zwei Varianten mit Erhalt aller Fahrbeziehungen. In einem Szenario rückt der Haltestellenbereich an der Balgebrückstraße deutlich in Richtung Weserbrücke. So würde eine barrierefreie Querung zwischen Markt- und Dechanatstraße möglich. In diesen Varianten halten die Linien 2 und 3 zwischen Dom und dem ehemaligen Börsengebäude.

Von der Umgestaltung profitieren könnte auch die Glocke, bei deren Veranstaltungen immer wieder die Straßenbahnen zu hören sind. Eine bessere Dämpfung der Gleise kann die Störgeräusche nahezu beseitigen. „Zurzeit liegen die Schienen in einer Art Trog, umzogen mit Kunststoff“, sagt Karsten Siol, Fachbereichsleiter Gleisbau bei der BSAG und zeigt eine mögliche Lösung für die Zukunft: