Bremen Noch ist alles Theorie, Planung eben. Doch die wird konkreter. Seit vier Wochen ist der Bebauungsplan für das „Neue Hulsberg-Viertel“ in Kraft. Jetzt bringt die Grundstücksentwicklungsgesellschaft Klinikum Bremen-Mitte (GEG) das nächste Grundstück auf den Markt. Und das hat die „klangvolle und vielversprechende Adresse ‚Sorgenfrei 1‘“, sagt Chefplaner Florian Kommer, Geschäftsführer der GEG.

Das „Neue Hulsberg-Viertel“ zählt zu den wichtigsten Bremer Stadtentwicklungsprojekten. Auf einem 14 Hektar großen Areal mitten in der Stadt, das durch den Teilersatzneubau am Klinikum Mitte frei wird, soll ein gemischtes Quartier mit bis zu 1100 Wohneinheiten auf 30 Baufeldern entstehen. Jener Klinikbau verschlingt weit mehr Geld als ursprünglich geplant – die Baukosten sind von geplanten 230,8 Millionen auf 358 Millionen Euro gestiegen. Der Umzug in die neue Klinik mit 750 Betten und 19 Operationssälen wird fürs Frühjahr 2019 anvisiert.

Zurück ins Hulsberg-Quartier: Am Dienstag startete das Verkaufsverfahren für „Sorgenfrei 1“, ein in die Jahre gekommenes Wohnhaus am Rand des heutigen Klinik-Geländes. Bis zum 14. September haben potenzielle Käufer Zeit, ein Angebot einzureichen. Das Bestandsgebäude hat eine Wohnfläche von rund 230 Quadratmetern. Der Bebauungsplan 2450 lässt eine Grundstücksausnutzung mit rund 430 Quadratmetern oberirdischer Bruttogeschossfläche zu. Der für das Grundstück ermittelte Verkehrswert liegt bei 315 000 Euro. „Das ist der Mindestpreis, den die GEG im Verkaufsverfahren von Bietern erwartet“, erklärt Chefplaner Kommer.

Das Grundstück liegt in direkter Nachbarschaft zur denkmalgeschützten Pathologie. Dort soll in Zukunft eine Zufahrt in das neue Quartier entstehen. „Sorgenfrei 1“ soll eine Entree-Situation markieren. Die GEG erwartet deshalb von den Bietern städtebauliche Aussagen zur künftigen Grundstücksnutzung. „Die konzeptionellen Überlegungen werden bei der Gebotsauswertung mit zehn Prozent gewichtet“, ergänzt Kommer.