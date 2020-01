Bremen Der Bremer Projektentwickler Justus Grosse macht im Tabakquartier in Woltmershausen Dampf. So soll schon im Sommer mit dem Bau eines Lifestyle-Hotels der Marke „Unique by Atlantic Hotels“ begonnen werden. Die Eröffnung sei für Juli 2021 geplant, sagt eine Unternehmenssprecherin.

Im zentralen Innenhof der ehemaligen Tabak- und Zigarettenfabrik Martin Brinkmann soll das neue Konzepthotel entstehen. Unter dem Leitsatz „Be unique – einzigartig wie Du selbst“ soll der Mensch in seiner Einzigartigkeit in den Mittelpunkt gerückt werden. Das Bremer Haus ist das zweite Hotel der Marke „Unique by Atlantic Hotels“. Das erste wird derzeit in Kiel gebaut.

„Die Architektur und der Innenausbau des Hotels bestechen durch klares Design und feine Details, die auf den besonderen Ort und dessen industrielle Historie Bezug nehmen“, sagt die Grosse-Sprecherin. Geplant sind rund 100 Zimmer im Industriestil. Zudem soll es großzügigere Studios geben, die unter anderem mit einer Kitchenette ausgestattet werden.

Derzeit baut Grosse im Tabakquartier unter anderem die „Fabrik“. Mittlerweile sind die Bauerlaubnis für den zweiten Bauabschnitt und die Abbruchfreigabe für den Hofanbau erteilt worden. Mit jenem Bauabschnitt entwickelt Grosse weitere 8000 Quadratmeter flexibel gestaltbarer Büro- und Gewerbelofts zur Miete in der ehemaligen Tabak- und Zigarettenfabrik Brinkmann. Die 10 000 Quadratmeter Büroflächen des ersten Bauabschnitts befinden sich derzeit in den Endzügen ihrer Umgestaltung. Ab Frühjahr ziehen bereits erste Mieter ein.