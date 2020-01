Bremen-Steintor In der Nacht zu Dienstag brannte die Eingangstür des Polizeireviers an der Hoyaer Straße in Bremen. Die Tür und die Fassade des Gebäudes wurden nach Aussage der Polizei zwar stark beschädigt, das Feuer konnte aber schnell gelöscht und ein Übergreifen der Flammen ins Gebäudeinnere verhindert werden. Zur Zeit ist statt des Reviers eine mobile Wache zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet.

Nach ersten Untersuchungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und prüft einen politisch motivierten Hintergrund. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0421 / 362 - 3888.