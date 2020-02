Bremen Ein Güterzug ist am Dienstag gegen 11.42 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof Bremen-Neustadt entgleist. Wie schwer das Unglück genau ist, ist noch unklar. Verletzt wurde laut einer Bahnsprecherin niemand.

Derzeit ist der Bahnhof Bremen-Neustadt komplett gesperrt. Durch die Entgleisung sei es zudem zu einer Oberleitungsstörung zwischen Delmenhorst und Bremen gekommen. Daher fahren aktuell von und nach Delmenhorst keine Züge, wie die Deutsche Bahn auch auf Twitter mitteilte. Die Sperrung wird voraussichtlich noch bis Mittwoch anhalten, berichtete die Polizei Bremen in dem sozialen Netzwerk. Die DB Regio Niedersachsen rechnet unterdessen damit, dass die Strecke erst in circa 48 Stunden wieder frei ist, heißt es auf Twitter.

Schienen verbogen

Neun leere Waggons sprangen aus den Gleisen und richteten am Bahnhof Bremen-Neustadt schweren Schaden an, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Der Unfall ereignete sich kurz hinter einer Weserbrücke, über die der gesamte Bahnverkehr von Bremen Richtung Oldenburg, Wilhelmshaven und Emden läuft. Der Güterzug kam mit 38 Schüttgutwaggons leer aus Oberhausen und sollte in Wilhelmshaven mit Kohle beladen werden, wie der Polizeisprecher sagte.

Im Video berichtet Gerd Ihben-Djürken aus Westoverledingen (Kreis Leer), wie er in Hude „gestrandet“ ist:



Am Vormittag sprang aus noch ungeklärter Ursache ein Waggon aus den Schienen und brachte die nachfolgenden Wagen zum Entgleisen. Die Waggons rissen das Gleisbett auf und verbogen mit ihrer Wucht die Schienen. Mehrere Oberleitungsmasten wurden umgeknickt, die Bahnsteigkante wurde beschädigt. Um das Ausmaß der Schäden zu erkunden, überflog die Bundespolizei die Unfallstelle mit einem Hubschrauber.

Der Güterzug entgleiste bei der Einfahrt in den Bahnhof Bremen-Neustadt. (Bild: Nonstop News)

Auch die Züge der DB Regio sind im Bereich von Ausfällen betroffen. Züge aus Hannover enden nach Angaben der Bahnsprecherin im Bremer Hauptbahnhof. Der Zugverkehr aus Richtung Norddeich Mole endet derzeit in Hude. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei eingerichtet.

Nordwest-Bahn betroffen

Die Intercity-Züge zwischen Leipzig und Emden werden zwischen Hannover und Leer umgeleitet. Dadurch entfallen die Halte in Nienburg, Verden, Bremen, Delmenhorst, Hude, Oldenburg, Bad Zwischenahn, Westerstede-Ocholt und Augustfehn.

Die Züge der Nordwest-Bahn, die zwischen Bremen und Delmenhorst verkehren, sind ebenfalls von der Sperrung betroffen. „Ein Busnotverkehr konnte mit vier Bussen im Pendelverkehr eingerichtet werden, die an allen Bahnhöfen zwischen Bremen Hbf und Delmenhorst halten“, teilt die Nordwest-Bahn auf ihrer Website mit. Zu den Fahrzeiten der Busse kann noch keine Auskunft gegeben werden.

Hinweis für Fußballfans

Die Sperrung kommt für Fußballfans, die mit der Bahn reisen, ungelegen. Werder Bremen spielt an diesem Abend um 20.45 Uhr gegen Borussia Dortmund im Weserstadion in Bremen. „Da die Sperrung voraussichtlich noch einige Stunden andauern wird, empfehlen wir für die Anreise zum DFB-Pokalspiel heute Abend auch andere Verkehrsmittel zu nutzen“, teilt die Nordwest-Bahn mit.

Darüber hinaus weist Werder Bremen darauf hin, dass es zwischen Bremen und Bremerhaven momentan eine größere Baustelle im Bahnverkehr gibt. Somit ist auf der Strecke ein Ersatzverkehr mit Bussen unterwegs. Aufgrund einer Vollsperrung in der Nacht müssten Bahnreisende nach dem Pokalspiel auf Alternativen ausweichen.

Neuigkeiten für die Bahnfahrer!⚠️ Zusätzlich ist die Strecke #RE1 betroffen: Züge aus Hannover beginnen/enden in Bremen Hbf, aus Norddeich Mole in Hude🚅 Ein Notverkehr mit Bussen zwischen Hude und Bremen wird eingerichtet🚎 https://t.co/HYXamZLWsT — Werder-Service (@werder_service) February 4, 2020