Varel/Hollywood

Als Bösewicht In Hollywood Varelerin ergattert Theaterrolle in der Traumfabrik

Seit Kati Rausch in der Theater-AG der Realschule Varel auf der Bühne stand, hat sie ihren Traum verfolgt, Schauspielerin zu werden. In dieser Woche feiert sie mit einem Stück in Hollywood Premiere.