Bremen Wegen des Pilotenstreiks bei Ryanair fallen am Freitag am Flughafen Bremen ein Großteil der Verbindungen des Billigfliegers aus. Betroffen sind an diesem Tag nach Flughafenangaben folgende Flüge.

Flug FR 1180 / Flug FR 1181 Bremen - Zadar/ Zadar -Bremen

Flug FR 3631 / FR 3632 Bremen - London / London - Bremen

Flug FR 3602 /FR 3601Bremen – Riga / Riga – Bremen

Flug FR 1312 / FR 1311 Bremen – Neapel / Neapel - Bremen

Flug FR 3782 / FR 3783 Bremen – Mallorca / Mallorca – Bremen

Flug FR 4974 / FR 4975 Bremen – Tallinn/ Tallinn - Bremen

Nicht gestrichen werden die Flugverbindungen nach London am Nachmittag und nach Mailand.

Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Freitag alle angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Damit schließt sie sich Streiks ihrer Kollegen in Irland, Schweden und Belgien an. Ryanair hat deshalb am Freitag 250 Flüge in Deutschland gestrichen. Europaweit fällt jeder sechste Ryanair-Flug aus.

Die von den Flugabsagen betroffenen Kunden sollten individuell informiert werden. Sie können umbuchen oder den Flugpreis zurückerhalten. Darüber hinausgehende Entschädigungen will die Airline nicht bezahlen. Am Samstag soll der Betrieb wieder wie gewohnt laufen, hatte Ryanair angekündigt.